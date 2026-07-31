Conciertos, exposiciones, conversatorios y más planes para este fin de semana en Bogotá

Orishas será una de las agrupaciones que se presentará en Bogotá este fin de semana en el marco del Concierto de la Esperanza. Foto: El Espectador - José Vargas

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Este fin de semana, la capital tendrá una variada agenda cultural con conciertos de música clásica, obras de teatro y exposiciones; estas son algunas de las alternativas que El Magazín Cultural le sugiere. Además, habrá propuestas como una zarzuela que llega desde Madrid y un nuevo show de comedia de Frank, el Flaco.

Circo al museo

Fecha: 31 de julio.

Lugar: Museo Nacional de Colombia.

Entrada: libre.

Detalles del evento: Las Damas del Circo llegan al Museo con un espectáculo de 40 minutos familiar que reúne a seis mujeres artistas para mostrar su talento en disciplinas como contorsión, malabarismo, hula hoops, equilibrios y mano a mano. La obra reivindica a las mujeres como protagonistas de la pista circense.

La exposición que rinde homenaje a Beatriz González

Fecha: hasta el 2 de agosto.

Lugar: Museo Nacional.

Entrada: COP 6.000.

Detalles del evento: “Un mundo raro: el legado de Beatriz González” es una exposición que rinde homenaje a la trayectoria de la artista en el Museo Nacional, donde dejó un gran legado. González, quien murió en enero, fue un ícono del arte en Colombia. La exposición consta de tres secciones: Los rostros del pasado, Pensar con los objetos y El pasado es como lo pintan.

Concierto de la Esperanza VII

Fecha: sábado 1.° de agosto.

Lugar: Plaza de Bolívar.

Entrada: libre.

Detalles del evento: una jornada musical y cultural que reunirá artistas nacionales e internacionales de géneros como rock, salsa, hip hop y música tradicional colombiana. El concierto contará con la participación de Orishas, Los Hermanos Lebrón, Herencia de Timbiquí, Adriana Lucía y Los Gaiteros de San Jacinto, entre otros, en un encuentro que busca celebrar la música, la cultura y la vida.

Obra de teatro “Un Muro”

Fecha: hasta el 15 de agosto.

Lugar: Teatro Libre Centro.

Entrada: desde COP 55.000.

Detalles del evento: es una comedia dirigida por Sebastián Illera que cuenta el conflicto entre dos familias vecinas a partir de la disputa por un muro. La obra aborda, con humor, temas como la vejez, la autonomía, la convivencia y los vínculos familiares. La duración es de aproximadamente una hora.

Zarzuela “La tabernera del pueblo”

Fecha: 1.° y 2 de agosto.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: desde COP 50.000.

Detalles del evento: la zarzuela “La tabernera del puerto”, del compositor vasco Pablo Sorozábal, llegó a Bogotá desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid. La puesta en escena cuenta con la dirección de Mario Gas y la dirección musical de Miquel Ortega, además de la participación de la Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil.

Primera edición de Lienzo filosófico, un espacio para el dibujo

Fecha: sábado 1.° de agosto.

Lugar: Culto Cervecería (calle 99 n.° 13A-89).

Entrada: COP 40.000.

Detalles del evento: un espacio para detenerse, reflexionar y explorar el cambio a través del arte. En esta primera edición, dirigida por el artista Hernando Rubiano, los participantes se inspirarán en el cambio y la transformación. La actividad incluye todos los materiales y tiene cupos limitados.

Conversatorio de memoria a través de los vinilos

Fecha: 31 de julio.

Lugar: La Casa de la Paz (Carrera 13 # 36-37).

Entrada: libre.

Detalles del evento: una noche dedicada a la música colombiana en vinilo y a las historias que permanecen en este formato. El encuentro tendrá un conversatorio sobre identidad y memoria, una juerga vinilera con salsa, cumbia y champeta, y venta de discos para los amantes del vinilo.

Lanzamiento del nuevo álbum de Manuela Ocampo

Fecha: sábado 1.° de agosto.

Lugar: Sala Fanny Mikey, Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.

Entrada: libre, con inscripción previa.

Detalles del evento: la artista bogotana Manuela Ocampo presentará “Ocasos y albas”, su segundo álbum, con el que busca hacer un recorrido sonoro inspirado en los cambios entre el amanecer y el atardecer. La propuesta combina melodías y letras sobre los sueños, la naturaleza y los misterios de la vida para crear una experiencia marcada por lo onírico y lo mágico.

Concierto Ecos del pasado

Fecha: 31 de julio y 1.° de agosto.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia.

Entrada: libre, hasta completar aforo.

Detalles del evento: la Filarmónica de Bogotá y el Auditorio León de Greiff presentan un concierto dirigido por Elisabeth Vergara Gallego, con un repertorio que reúne obras de Jean-Philippe Rameau, György Sándor Ligeti y Antonín Dvorák. La presentación hace parte de la programación de la temporada 2026 y celebra más de 40 años de cooperación por la música.

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