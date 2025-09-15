Conozca la programación gratuita en la Fiesta del Libro, en Medellín, para el 15 y 16 de septiembre

Durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, se lanzarán 300 títulos y habrá una muestra comercial con 168 expositores del ecosistema editorial local, nacional e internacional. Foto: Secretaría de Cultura

La decimonovena edición de la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín se realizará entre el 12 y el 21 de septiembre. El evento contará con una programación de más de 3.000 actividades durante los nueve días. Adicionalmente, esta edición celebrará los 350 años de la capital antioqueña y contará con el estado de Jalisco como invitado de honor.

Cerca de 270 invitados de 11 países asistirán al evento, que tendrá como temática “el mañana”, y se realizará en diferentes puntos de la ciudad como el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos, la Casa de la Música, el Paseo Peatonal Carabobo, el Planetario Distrital y la Universidad de Antioquia.

Estos son algunos de los eventos que se llevarán a cabo durante las próximas horas:

Lugar: Auditorio Jalisco. Patio de las Azaleas

En diálogo: relaciones entre poesía y naturaleza - 5:00 p. m.

Elba Castro Rosales (Mx) (coordinadora y profesora-investigadora de la maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara) conversa con Alejandra Arcila Yepes (escritora e investigadora).

Revista Luvina: por los senderos de la literatura - 6:00 p. m.

Silvia Eugenia Castillero (Mx) (poeta, ensayista, directora de la revista Luvina de la Universidad de Guadalajara) conversa con David Izazaga (Mx) (editor y jefe de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco).

Lugar: Auditorio Explora

Inventar la verdad: cuando la vida se escribe a sí misma Los bordes movedizos entre lo vivido y lo narrado. - 5:00 p.m.

Sara Jaramillo Klinkert (escritora) y Juan Diego Mejía (escritor) conversan con Juan David Jaramillo (escritor y gestor cultural).

Cuando la palabra recoge lo que ya no está Narrar lo íntimo ante la desaparición.- 7:00p.m.

Mariantuá Correa (escritora) conversa con Juan Fernando Jaramillo (escritor y docente).

Lugar: Teatro Explora

Entre orillas y caminos Migración, identidad y escritura en tránsito. - 5:00p.m.

María del Mar Ramón (escritora) conversa con Anthony Pulgarín (librero).

Lugar: Orquideorama

Cátedra. Bibliotecas, archivos y ciudad: Leer para comprender el mundo - 4:00 p. m.

Rumbo a la postulación de Medellín como Capital Mundial del Libro, una conversación para entender la comprensión de lectura como un proceso para expandir las ideas y cultivar la empatía. Didier Álvarez (docente e investigador Escuela Interamericana de Bibliotecología), Diana Carmona (editora y escritora) y Roxana Huaman (Chair IFLA Latinoamérica) conversan con Enrique López Hurtado (especialista en cultura y encargado de la Oficina Regional de la Unesco para América Central, México y Colombia).

Crear identidad y cultura en Medellín: hacer sostenible la gestión cultural Procesos de diseño y gestión de proyectos culturales. - 5:00 p. m.

Fabiola Leiva Cañate (docente e investigadora chilena) conversa con Clara Mónica Zapata (maestra en Artes Plásticas).

Silleteros: el legado de un arte El universo simbólico de la cultura silletera en Medellín, a partir de la reinterpretación de dos obras: Ataito de jardines y el Oráculo floral. - 6:00 p. m.

Alejandra Arboleda Tilano (ilustradora), Angélica Scarpetta Galvis (ilustradora) y Juan Carlos Restrepo (artista) conversan con Juan Guillermo Romero (escritor).

Raíces y aportes étnicos en la historia de Medellín - 7:00 p. m.

Contar la historia de la ciudad desde la presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes, sus prácticas y conocimientos. Miguel Ángel Monterrosa (investigador) y María Eugenia Morales Mosquera (filósofa) conversan con Yesenia Leudo (comunicadora). Convoca: Gerencia de Etnias.

Eventos para el 16 de septiembre en la Fiesta del Libro de Medellín:

Lugar: Auditorio Jalisco. Patio de las Azaleas

Panoramas de la promoción de lectura en Jalisco - 6:00 p. m.

Ruth Escamilla Monroy (Mx) (jefa de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura de Jalisco) conversa con Santiago Velásquez Yepes (bibliotecólogo y promotor de lectura).

Cine. Monstruosamente solo - 7:00 p. m.

Dir. Enrique Cruz. México-Jalisco, 2021, 88 min. Convoca: Secretaría de Cultura de Jalisco y Universidad de Guadalajara.

Lugar: Auditorio Explora

Auditorio Explora Del Golfo al Caribe: relatos de búsqueda y reinvención Viajes íntimos por territorios reales y fantásticos. - 5:00 p. m.

Carlos Ferráez (Mx) (escritor y cineasta) y Claudia Amador (escritora) conversan con José Ardila (escritor).

Auditorio Explora Cenizas quedan Lo que se calla en las familias y los vestigios de la migración. - 7:00 p. m.

Brenda Navarro (Mx) (escritora) conversa con Lina María Parra (escritora).

Lugar: Teatro Explora

Teatro Explora Detrás del espejo Sobre el acto de desvelar los artificios sociales a través de la escritura. - 5:00 p. m.

Melba Escobar (escritora) conversa con Clemencia Ardila (escritora).

Lugar: Zona del lago

Un zorro, una foto y un beso robado - 4:00 p. m.

Una mujer recuerda cómo se enamoraba en su juventud, cuando un beso era un escándalo, una carta un acto valiente, y tener novio era casi un delito secreto. Narra: María Jiménez de Valencia.

Medellín: amor a primera vista - 5:00 p. m.

Viaja con las historias al centro de una Medellín creada por manos migrantes que quedaron eclipsados con las montañas de esta tierra. Narra: Lorena Montes Cedeño.

Historias improplanetarias - 6:00 p. m.

Narración oral e improvisación teatral para redescubrir el universo, los personajes y mensajes de El Principito en un viaje imaginario. Narra: Falso Vacío.

Tesoros ocultos - 7:00 p.m.

Un viaje con la niña Azul al Reino de los Tesoros Ocultos, para rescatar con un hada las palabras, las historias, la imaginación y la fantasía. Narra: Corporación Cultural Teatro Abierto.

Lugar: Auditorio Salón de Nuevas Lecturas

Taller. Diseño de visores: interfaces para imaginar - 10:00 a. m.

Reflexión práctica sobre el rol de las herramientas digitales en la vida cotidiana y cómo podemos diseñar otras formas de mirar con conciencia y criterio. Convoca: Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

Taller. ¡Qué no te mientan! - 2:00 p. m.

Hablemos de desinformación, realidades fragmentadas y el control de las narrativas. Convoca: Biblioteca Pública Piloto.

Fragmentos de literatura queer: cuerpos en construcción - 6:00 p. m.

Conversan Julio César Guerra y Valentina Salazar Celis (Coordinadores del Aula STEAM Sonny Jiménez). Convoca: Aula STEAM Sonny Jiménez, UNAL, sede Medellín.