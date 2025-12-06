Conozca “La Via dei Concerti”: El recorrido de jóvenes músicos colombianos por Europa

La primera edición de "La Via dei Concerti" fue en 2011 y se contó con la participación de 90 jóvenes. Foto: Sergio Vasselli

La Via dei Concerti es un festival juvenil de música itinerante, que surge como una oportunidad de que los jóvenes músicos colombianos, pertenecientes a distintas orquestas del país, puedan realizar una gira por Europa. Esto con el objetivo de que creen escenarios compartidos con otros músicos internacionales y así difundir su trabajo a nivel global.

Esta iniciativa fue creada por Julián Lombana, reconocido maestro de orquesta colombiano residente en Italia y exdirector de las orquestas sinfónicas del Conservatorio de Vonporti de Trento, donde trabajó más de tres décadas.

En 2011, el maestro creó esta gira, donde distintas culturas pudieran reunirse en torno a la música sinfónica: “Queremos crear un puente de humanidad, desarrollo artístico y esperanza para jóvenes de todo el mundo, especialmente para los jóvenes colombianos”, expresó el director de orquesta.

El proyecto es financiado por la Cooperativa Aportando Futuro, una iniciativa creada por Lombana y otros músicos, con el propósito de recolectar fondos para aquellos jóvenes que no tienen acceso a oportunidades y recursos económicos que les permitan continuar con su carrera musical. Por el momento, La Via dei Concerti ha contado con seis ediciones, con una séptima en progreso para ser presentada en 2026.

La historia de La Via dei Concerti

La primera edición de este proyecto fue organizada en 2011, con la participación de 90 jóvenes pertenecientes a la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta de Bogotá y a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Trento. La gira se extendió por 13 ciudades italianas y se contó con la dirección de Juan Felipe Molano, director de orquesta colombiano, conocido por su trabajo con la Orquesta de Jóvenes de Los Ángeles.

El siguiente año, la gira estuvo a cargo de la Orquesta Juvenil del Valle del Cauca, nuevamente junto a la Orquesta de Trento, además de contar con la presencia de músicos de Turquía, Hungría y España, formando un grupo de 120 jóvenes en total. La principal apuesta de esta edición fue llevar la gira por fuera de Italia, llegando a Francia y España.

La siguiente edición, realizada en 2014, se llamó “La Via Sacra”, dándole un especial enfoque a este género de la música clásica, a través de la interpretación de “La Pasión según San Marcos” del compositor argentino Osvaldo Golijov. El recorrido se realizó por diversas iglesias de Italia y reunió a 80 coristas y 30 instrumentistas de Trento (Italia), Pereira (Colombia), México, Hungría y EE. UU.

En 2015, de acuerdo con Lombana, se organizó un encuentro de jóvenes de 23 países con cerca de 150 participantes entre coristas y músicos. Además, surgió una alianza con la Expo Milán de ese año, que contribuyó a expandir a su gira por Italia. Esta edición logró crear vínculos entre jóvenes de todas las latitudes.

“Lo más valioso fue la integración entre jóvenes de todos los niveles económicos y de numerosas lenguas; era una auténtica Babel. De allí surgieron relaciones, comunicaciones y amistades que aún perduran. En el chat de la Vía dei Concerti hay 300 o 400 jóvenes que continúan escribiéndome”, dijo Lombana.

Debido a una enfermedad por la que atravesó Lombana, la gira no se realizó en 2016. Los siguientes dos años el proyecto quedó a cargo de varias instituciones, en un esfuerzo por continuar con el legado de esta iniciativa, aunque el maestro siguió acompañando el proceso. Entre ellas estuvieron el Conservatorio de Madrid, el Conservatorio de Trento, Esperanzas Aztecas de México, Batuta Colombia y el Conservatorio de Estambul.

Posteriormente, por otras dificultades en la salud de Lombana, y por el contexto de la pandemia, el proyecto quedó en pausa por un tiempo hasta este 2025, donde el maestro retomó la batuta y empezó a gestionar la organización para una gira el próximo año.

La Via dei Concerti en 2026

El maestro Lombana declaró que la séptima edición de la gira está pensada para realizarse en julio de 2026. Además, dijo que contarán con el apoyo de la Fundación Cakike, una organización bogotana destinada al desarrollo de los niños y jóvenes y que cuenta con su propia orquesta sinfónica llamada “La Raquel”.

Inicialmente, se tendría la participación de 50 jóvenes pertenecientes a esta Fundación, a los cuales se les sumarían músicos de México, España, Italia, Hungría y Estambul. En total, se espera la presencia de 74 músicos dentro del ensamble y se proyecta que la gira recorra Roma, Ciudad del Vaticano, Florencia, Bolonia, Venecia y, posiblemente, Milán.

Uno de los grandes retos de esta edición ha sido la organización logística: “Esa parte representa una gran dificultad, porque anteriormente trabajaba con un equipo de estudiantes colombianos a quienes apoyé con becas en Italia. Sin embargo, la vida cambió: ahora son profesionales repartidos por el mundo y están en otras actividades. Estamos superando este desafío invitando a personas que conocen bien la realidad de La Via dei Concerti y que nos brindarán apoyo”, mencionó Lombana.

Acerca de la trayectoria de Julián Lombana

El maestro Lombana reveló que viene de una familia con una amplia herencia musical, ya que su tío abuelo, Rafael Mariño Pinto, fue violonchelista. Desde su juventud, tuvo un fuerte interés por la enseñanza, por lo que ingresó a la Universidad Pedagógica de Bogotá. Posteriormente, gracias al gobierno de Rumania, consiguió una beca, con la cual logró realizar sus estudios de dirección de orquesta y la maestría en esa misma área.

Una de las grandes pasiones de Lombana siempre ha sido la música sacra, por lo que después de su estancia en Bucarest, viajó a Roma y estudió dirección de coro, canto gregoriano y composición sacra, en el Pontificio Instituto de Música Sacra.

Luego de esto, ganó un concurso para ser profesor en los conservatorios italianos y empezó a desempeñarse como docente en el Conservatorio de Trento, donde trabajó durante 35 años como director de las tres orquestas de esta institución.

Durante el resto de su trayectoria fundó el Festival Pergine Spettacolo Aperto, en el cual, entre 1998 y 2006, se logró reunir a músicos de 27 países, principalmente de orquestas de Italia y Colombia. Su participación en este proyecto culminó por motivos políticos, ya que para él “la política de bajo nivel”, no debe mezclarse con la formación musical.

En 2021, debido a problemas de salud, el Conservatorio de Trento lo pensionó, pero sigue trabajando en el proyecto que considera “su gran sueño”: La Via dei Concerti, con el que ha podido seguir acercando a las juventudes no solo de Colombia, sino de todo el mundo.

“Todas las experiencias que he tenido con orquestas profesionales y orquestas juveniles me han enseñado que acompañar a la juventud significa crecer junto a la realidad del presente. Cuando estás cerca de los jóvenes, los comprendes y avanzas con ellos. Además, te das cuenta de que hay cosas que no cambian, como la fuerza transformadora del lenguaje musical”, dijo Lombana.

Por último, el maestro destacó la labor de las entidades con las que ha trabajado, como la Fundación Cakike, Batuta, Esperanza Azteca, entre otros. Además, para él, si existieran más iniciativas como estas, dedicadas a darles oportunidades a las infancias, el mundo sería distinto: “La música no permite la violencia; por el contrario, la frena porque crea amistad”.