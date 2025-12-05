Expoartesanías 2025 abrió sus puertas: estas son las novedades para esta edición

Fotografía de artesanías con palma de Iraca de la Población Usiacurí, en el Atlántico, expuestas en Expoartesanías, la feria de artesanías más grande de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Con la apertura de la edición 35 de Expoartesanías, Corferias se llenará de múltiples denominaciones culturales durante 14 días, entre el 5 y el 18 de diciembre. Más de mil artesanos de las seis regiones del país se darán cita en Bogotá para presentar sus creaciones y representaciones de sus territorios.

José Rafael Vecino Oliveros, Gerente General(e) de Artesanías de Colombia, afirmó que: “Expoartesanías es mucho más que una feria; es un encuentro con nuestras raíces, con los saberes ancestrales y con la diversidad que hace grande a Colombia. Cada pieza artesanal cuenta la historia de un pueblo, de una comunidad, de manos que crean con amor y responsabilidad con la naturaleza. Este año continuamos trabajando de la mano de nuestros artesanos y artesanas, y seguimos abriendo espacios para que nuevas voces de las economías populares encuentren aquí una vitrina de dignidad, identidad y esperanza”.

Para 2025, la feria presentará en el pabellón 1 artesanías contemporáneas, en el pabellón 2 muestras gastronómicas de cada región, el pabellón 3 contará con artesanías tradicionales y étnicas. Por otro lado, el pabellón 5 estará dedicado al diseño colombiano, el pabellón 6 se enfocará en tendencias del mundo y, finalmente, el 8 mostrará las creaciones de joyería y bisutería.

Adicionalmente, este año Expoartesanías decidió apoyar a 115 artesanos de regiones apartadas del país para que pudieran presentar sus piezas y participar del evento.

“Arrancaremos con la tejeduría, que es el oficio preponderante aquí en Colombia, el cual viene desde la época de la Colonia. También tendremos moda, joyería, bisutería y cestería. Será un abanico de propuestas para que nuestros visitantes nacionales y extranjeros, y los residentes de Bogotá, puedan comprar sus souvenirs y los regalos de Navidad para su familia y amigos”, señaló Laura Silva, jefe de proyecto Expoartesanías, Corferias.

La programación de la feria incluirá un espacio llamado Arte Vivo, el cual “impulsa procesos colaborativos entre artistas contemporáneos y maestros artesanos para desdibujar las fronteras entre arte, artesanía y arte popular”, mencionaron en un comunicado de prensa.

Este espacio reunirá a 15 artistas y 41 artesanos de La Guajira, Tumaco, Cauca, Putumayo, Barichara, Sampués, Vichada, Pasto, Tabio y Bogotá. Las obras integrarán técnicas como tejeduría ancestral, bordado, tapia pisada, tintorería natural, cerámica, fundición, redes de pesca, cestería, grabado y lutería.

Así puede asistir a Expoartesanías 2025

La boletería para la feria se puede encontrar en taquilla de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. El evento estará abierto entre el 6 y el 18 de diciembre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Los menores de 12 años podrán entrar sin costo y a boletería para mayores de 12 años se puede obtener por $23.000 pesos.

