Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Expoartesanías 2025 abrió sus puertas: estas son las novedades para esta edición

Entre el 5 y el 18 de diciembre, Corferias recibirá a más de mil expositores dedicados a la joyería, la bisutería y las artesanías tradicionales y contemporáneas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
05 de diciembre de 2025 - 04:43 p. m.
Fotografía de artesanías con palma de Iraca de la Población Usiacurí, en el Atlántico, expuestas en Expoartesanías, la feria de artesanías más grande de Colombia.
Fotografía de artesanías con palma de Iraca de la Población Usiacurí, en el Atlántico, expuestas en Expoartesanías, la feria de artesanías más grande de Colombia.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con la apertura de la edición 35 de Expoartesanías, Corferias se llenará de múltiples denominaciones culturales durante 14 días, entre el 5 y el 18 de diciembre. Más de mil artesanos de las seis regiones del país se darán cita en Bogotá para presentar sus creaciones y representaciones de sus territorios.

José Rafael Vecino Oliveros, Gerente General(e) de Artesanías de Colombia, afirmó que: “Expoartesanías es mucho más que una feria; es un encuentro con nuestras raíces, con los saberes ancestrales y con la diversidad que hace grande a Colombia. Cada pieza artesanal cuenta la historia de un pueblo, de una comunidad, de manos que crean con amor y responsabilidad con la naturaleza. Este año continuamos trabajando de la mano de nuestros artesanos y artesanas, y seguimos abriendo espacios para que nuevas voces de las economías populares encuentren aquí una vitrina de dignidad, identidad y esperanza”.

Vínculos relacionados

Descubrieron al faraón de un sarcófago anónimo en el mayor hallazgo en 80 años en Tanis, Egipto
Un hombre robó un colgante de Fabergé de USD 21 mil al ingerirlo: la joya ya fue recuperada
“El teatro bogotano está surgiendo con la fuerza de un volcán”: Ernesto Martínez Correa

Para 2025, la feria presentará en el pabellón 1 artesanías contemporáneas, en el pabellón 2 muestras gastronómicas de cada región, el pabellón 3 contará con artesanías tradicionales y étnicas. Por otro lado, el pabellón 5 estará dedicado al diseño colombiano, el pabellón 6 se enfocará en tendencias del mundo y, finalmente, el 8 mostrará las creaciones de joyería y bisutería.

Adicionalmente, este año Expoartesanías decidió apoyar a 115 artesanos de regiones apartadas del país para que pudieran presentar sus piezas y participar del evento.

“Arrancaremos con la tejeduría, que es el oficio preponderante aquí en Colombia, el cual viene desde la época de la Colonia. También tendremos moda, joyería, bisutería y cestería. Será un abanico de propuestas para que nuestros visitantes nacionales y extranjeros, y los residentes de Bogotá, puedan comprar sus souvenirs y los regalos de Navidad para su familia y amigos”, señaló Laura Silva, jefe de proyecto Expoartesanías, Corferias.

La programación de la feria incluirá un espacio llamado Arte Vivo, el cual “impulsa procesos colaborativos entre artistas contemporáneos y maestros artesanos para desdibujar las fronteras entre arte, artesanía y arte popular”, mencionaron en un comunicado de prensa.

Este espacio reunirá a 15 artistas y 41 artesanos de La Guajira, Tumaco, Cauca, Putumayo, Barichara, Sampués, Vichada, Pasto, Tabio y Bogotá. Las obras integrarán técnicas como tejeduría ancestral, bordado, tapia pisada, tintorería natural, cerámica, fundición, redes de pesca, cestería, grabado y lutería.

Así puede asistir a Expoartesanías 2025

La boletería para la feria se puede encontrar en taquilla de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. El evento estará abierto entre el 6 y el 18 de diciembre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Los menores de 12 años podrán entrar sin costo y a boletería para mayores de 12 años se puede obtener por $23.000 pesos.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Expoartesanías

Expoartesanías 2025

expoartesanías fechas

¿Cuánto cuesta la entrada a Expoartesano 2025?

¿Cuánto vale la entrada a Expoferias?

¿Cómo participar en ferias artesanales en Bogotá en 2025?

¿Cuándo es Expo Artesanía 2025?

Expoartesanías feria artesanal

Expoartesanías Bogotá 2025

Corferias

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.