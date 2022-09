Conozca las canciones que tocará Coldplay durante su concierto en Bogotá

Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, durante el festival de música Rock in Rio 2022, en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE - André Coelho

A través de redes sociales hemos visto a ciento de personas emocionada durante el tour Music of the Spheres de Coldplay. Latinoamérica no ha escapado a este fenómeno, porque la banda se presentó en Costa Rica y México. El 13 y 14 de septiembre también estuvieron en Perú. Y desde anoche, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion llegaron a Bogotá para hacer vibrar este vienes y sábado a sus fans con un espectáculo lleno de luces, como es lo habitual.

La agrupación no se presentaba en Colombia desde el 2016, para esa época lo hicieron en el marco de su tour A head full of dreams. Cerca de 40.000 personas asistieron el 13 de abril de 2016 al estadio El Campín. Toda esa cantidad de fanáticos tenían algo en común: manillas de las cuales se desprendieron luces blancas y rojas, que más tarde se convirtieron en verdes y azules.

En esa ocasión, la encargada de abrir el concierto fue Lianne La Havas, cantante y compositora británica de folk y soul. Pero durante las noches del 16 y 17 de septiembre será Camila Cabello quien desempeñará esa labor. Quizás los asistentes tengan la oportunidad de escuchar su éxito Señorita, sin Shaw Mendes. “I love it when you call me señorita/ I wish could pretend I didn’t need ya/ But every touch is ohh, la-la-la, it’s true, la-la-la”.

Durante tres horas (8:00 p.m. a 11:00 p.m.) los fanáticos de Coldplay escucharon a la agrupación tocar temas como A Head Full of Dream, Yellow, Every Teardrop is a Waterfall, The Scientis, Everglow, Birds, Paradise, God Put a Smile Upon Your Face, Clocks, Hymn for the Weekend, Fix You, See you soon, entre otras. Incluso le rindieron un homenaje a David Bowie, interpretando su canción Heroes. Y es que el artista falleció el 10 de enero de 2016.

Esta vez, el repertorio musical se encuentra dividido en cuatro secciones: Planetas, Lunas, Estrellas y Hogar. Cada una de ellas está compuesta por distintas canciones de los álbumes de Coldplay.

Planetas

1) Music of the Spheres

Albúm: Music of the Spheres (2021)

2) Higher Power

Albúm: Music of the Spheres (2021)

3) Adventure of a Lifetime

Albúm: A Head Full Of Dreams (2015)

4) Paradise

Albúm: Mylo Xyloto (2011)

5) Charlie Brown

Albúm: Mylo Xyloto (2011)

6) The Scientist

Albúm: A Rush of Blood to the Head (2002)

Lunas

7) Viva la Vida

Albúm: Viva la Vida or Death and All His Friends (2008)

8) Orphans

Albúm: Everyday Life (2019)

9) Let Somebody Go

Albúm: Music of the Spheres (2021)

10) Bani Adam

Albúm: Everyday Life (2019)

11) Sparks

Albúm: Parachutes (2000)

12) Yellow

Albúm: Parachutes (2000)

Estrellas

13) Human Heart

Albúm: Music of the Spheres (2021)

14) People of the Pride

Albúm: Music of the Spheres (2021)

15) Clocks

Albúm: A Rush of Blood to the Head (2002)

16) Infinity Sign

Albúm: Music of the Spheres (2021)

17) Something just like this

EP: Kaleidoscope (2017)

18) Midnight

Albúm: Ghost Stories (2014)

19) My Universe

Albúm: Music of the Spheres (2021)

20) A Sky Full of Stars

Albúm: Ghost Stories (2014)

21) Coloratura

Albúm: Music of the Spheres (2021)

Hogar

22) God Put a Smile upon Your Face

Albúm: A Rush of Blood to the Head (2002)

23) Everyday Life

Albúm: Everyday Life (2019)

24) Sunrise

Albúm: Everyday Life (2019)

25) Humankind

Albúm: Music of the Spheres (2021)

26) Fix You

Albúm: X&Y (2005)

27) Biutyful

Albúm: Music of the Spheres (2021)

28) A wave

