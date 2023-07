Conozca las series y películas que se verán afectadas por la huelga de Hollywood

La quinta temporada de "Stranger Things" y las película de "Avatar" son algunas de las producciones afectadas por la huelga doble de Hollywood. Foto: Netflix y Disney

“Si no nos mantenemos firmes en estos momentos, todos estaremos en problemas. Todos estamos en peligro de ser reemplazados por máquinas. No se puede cambiar el modelo de negocio tanto como ha cambiado y no esperar que el contrato también cambie. No vamos a seguir haciendo cambios incrementales en un contrato que ya no respeta lo que está sucediendo ahora con este modelo de negocio que fue impuesto”. Aquellas palabras fueron pronunciadas el jueves 13 de julio por Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), y con ellas hizo oficial la huelga de los 160.000 integrantes del SAG-AFTRA. Desde este viernes Hollywood está paralizado.

Y lo está porque, desde principios de mayo, el Sindicato de Guionistas (WGA) se encuentra también en huelga. Una situación similar -en la que Hollywood quedara bajo una huelga doble- no se veía desde 1960, época en la que fungía Ronald Reagan como presidente del Sindicato de Actores. La lucha de ese entonces era por lograr el pago de las retrasmisiones en televisión de las producciones, lo que se conoce como “residuales”. La lucha de hoy es por lograr lo mismo, pero esta vez la remuneración que exigen provienen de las plataformas de streaming, pues en estos momentos solo reciben un porcentaje promedio por residuales. No son los únicos requerimientos.

Otra de las preocupaciones, tanto de los guionistas como los actores, es el impacto de la inteligencia artificial en sus roles. Algunos productores de cine, como Todd Lieberman, han llegado a afirmar que “en los próximos tres años, verán una película escrita por IA, (y será) una buena película”. Por eso, los miembros del WGA han pedido que se restrinja el uso de la inteligencia artificial. Los actores también abogan por protección ante lo que ven como una amenaza, sobre todo después de la propuesta de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), con la que se pretendía que los actores autorizarán el uso de su imagen por una IA, al mejor estilo del capítulo Joan es horrible de la sexta temporada de Black Mirror.

Películas afectadas por la huelga de Hollywood

El 13 de junio, The Walt Disney Studios había anunciado el retraso del estreno de varias de sus cintas tras la huelga del Sindicato de Guionistas. Dentro se ese listado se encontraba Avatar 3, 4 y 5, Avengers (The Kang Dynasty y Secret Wars), Captain America: Brave New World, Fantastic Four, Deadpool 3 y The Amateur. El retraso en su calendario podría prolongarse tras la huelga doble.

Con el paro doble, otras películas que se verán afectadas son:

- Cazafantasmas 4.

- Gladiador 2.

- Misión imposible: sentencia mortal - parte 2.

- Beetlejuice 2.

- Wicked: Parte uno

- Bad Boys 4.

- Mufasa: El Rey León.

Series paralizadas por la huelga del Sindicato de Actores y Guionistas

La huelga del Sindicato de Guionistas había logrado que series como Stranger Things, Euphoria, Severance, The Last of Us, Yellowjackets, Abbott Elementary, Cobra Kai, 1923, y Saturday Night Live, paralizarán su producción.

Es posible que a ese listado se sumen las siguientes series:

- Game of Thrones (segunda temporada del spin-off).

- The Sandman.

- Slow Horses.

- Night Court.

- Chicago Med.

- NCIS.

- Young Sheldon.

- Family Guy.

- The Simpsons.

En los próximos días se conocerá si los actores logran llegar a un acuerdo paralelo para continuar con la producción de algunos proyectos.