Este es el ciclo de vida de un libro físico

El evento se desarrollará entre el 30 de mayo y el 1 de junio y espera recibir a más de 13.000 visitantes. Foto: Kate Bezzubets/Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el manuscrito, pasando por el diseño y la impresión, hay múltiples etapas en el ciclo de vida de un libro. Desde su concepción como idea en la mente de un autor, el libro comienza como una chispa de creatividad que, tras una serie de decisiones y procesos, llega a las manos de los lectores.

Lo primero que sucede en el ciclo de vida de un libro es el manuscrito. El autor escribe, da forma a la historia, la pule y la corrige hasta que llega a un texto con el que se siente satisfecho, un proceso que puede durar meses o hasta años. Cuando el manuscrito está listo, se pasa a tenerlo en físico.

Una vez esto sucede, entra en juego la selección de una editorial para la publicación. En algunos casos, el autor elabora y presenta una propuesta de publicación a las editoriales en las que mejor cree que encaja su obra.

En el momento en el que una editorial accede a publicar el manuscrito, comienza el proceso de corrección y edición en el que el equipo editorial revisa el material y se corrigen errores, a veces hasta se reescriben frases o capítulos enteros. Estas correcciones pueden ser de estilo u ortotipográficas.

Luego, se pasa al proceso de diseño editorial y de portada. En este punto es cuando el libro comienza a tener cara. Aquí se toman decisiones sobre la maquetación interior, es decir, márgenes, tipografías, estilo visual y márgenes. También se decide sobre el diseño de la cubierta.

Llegados a este punto, comienza la impresión. Se trabaja en la confección del libro como producto comercial. Dependiendo de la editorial y el tiraje, este trabajo puede hacerse en imprentas grandes o, dependiendo del caso, se maneja la impresión bajo demanda.

Comienza la precampaña, para anunciar que el libro será publicado próximamente. Esta parte del proceso depende del calendario editorial y usualmente sucede al mismo tiempo que la impresión. Por otro lado, es en este momento que la división comercial promociona el libre ante librerías y el público.

De esta manera, el libro llega a librerías físicas, tiendas en línea, eventos y ferias, y la obra se presenta a través de diferentes medios como redes sociales, entrevistas con el autor, medios de comunicación, eventos de presentación, entre otros.

Dependiendo de la demanda que tengo el texto se puede realizar una reimpresión o versión revisada.