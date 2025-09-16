Militares israelíes allanaron la casa del codirector del documental palestino, ganador de un Oscar

Basel Adra (I) junto a Yuval Abraham (D) durante su discurso de aceptación en los Premios Oscar 2025. Foto: EFE - ALLISON DINNER

El codirector del documental ganador del Oscar, “No other land”, Basel Adra, denunció que militares israelíes realizaron una redada en su hogar en Cisjordania ocupada. La noticia fue dada a conocer por el periodista investigativo israelí Yuval Abraham, también codirector del documental, a través de su cuenta de X el pasado sábado.

happening now: Israeli army raiding the house of oscar winner Basel Adra after Israeli settlers attacked his village earlier and beat up his family member. Soldiers could try to abduct Basel into one of Israel's prisons which are effectively torture sites — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) September 13, 2025

De acuerdo con la Associated Press, Adra aseguró que las fuerzas israelíes lo buscaban a él para detenerlo y al no encontralo, investigaron el celular de su esposa. “La redada se produjo tras un aparente ataque israelíes a la tierra de Adra en la aldea de At-Tuwani en Masafer Yatta”, reportó la revista Hyperallergic. A través de una publicación en Instagram, Adra contó que un grupo de israelíes intentaron atropellar a su hermano con un vehículo todoterreno y que atacaron a su otro hermano y su primo. Tras estos ataques, uno de los familiares de Adra resultó herido y se encuentra en el hospital.

“Colonos israelíes atacaron su aldea, hiriendo a dos de sus hermanos y a un primo, según declaró Adra a The Associated Press. Los acompañó al hospital. Allí, comentó que su familia en la aldea le había contado que nueve soldados israelíes habían asaltado su casa”, reportó la AP. Dado que los soldados estaban bloqueando la entrada al pueblo, Adra no puedo regresar a su casa durante una noche, además del temor a ser detenido.

Las fuerzas israelíes aseguraron que los soldados se encontraban en el terreno luego de que unos ciudadanos palestinos hubieran presuntamente herido a israelíes lanzándoles rocas. Sin embargo, Adra negó que esto hubiera sucedido.

“Aunque solo estés filmando a los colonos, el ejército viene, te persigue y registra tu casa”, dijo a la AP. “Todo el sistema está diseñado para atacarnos, para aterrorizarnos, para asustarnos mucho”.

Por su parte, Abraham aseguró que: “Lo que ocurrió hoy en su aldea… hemos visto esta dinámica una y otra vez: los colonos israelíes atacan brutalmente una aldea palestina y luego llega el ejército y ataca a los palestinos”.

El filme codirigido por Adra, “No other land”, muestra la experiencia de los habitantes del área Masafer Yatta, que intentaron impedir que las fuerzas israelíes demolieran sus aldeas. La película fue coproducción israelí-palestina entre los israelíes Yuval Abraham y Rachel Zohr, y los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal. Este último fue detenido por militares israelíes en marzo, semanas después de haber recibido el premio Oscar.