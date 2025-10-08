“Cuando Margarita sea Maggie”: una mirada teatral sobre los derechos de las mujeres

La obra tendrá lugar en el marco del Encuentro Escena Joven, un espacio de Idartes que impulsa el trabajo de nuevos creadores. Foto: Cortesía

La obra Cuando Margarita sea Maggie regresa hoy, 8 de octubre, al Teatro El Parque (Cra. 5 #36-05) a las 7:00 p.m., como parte del Encuentro Escena Joven, un programa de circulación teatral organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Este evento, que se desarrolla a lo largo de octubre, reúne a nuevas voces del teatro bogotano y busca fortalecer la escena emergente de la ciudad.

Seleccionada entre 40 propuestas como una de las ganadoras de la convocatoria, su proceso ha sido acompañado por distintos programas culturales, entre ellos Narrativas Vivas de Chapinero, una iniciativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Alcaldía Local de Chapinero que permitió transformar la obra en formato de taller y acercarla a públicos de diversas edades.

Cuando Margarita sea Maggie aborda las distintas etapas en la vida de una mujer que sueña con conquistar la industria del espectáculo. La historia transita por la niñez, la adolescencia y la adultez, mostrando cómo las aspiraciones personales llegan a cruzarse con las barreras sociales y de género. A través de esta estructura, la obra pone sobre la mesa temas como la desigualdad, el abuso de poder y la búsqueda de autonomía en contextos artísticos.

El montaje combina humor, música y recursos visuales para construir un relato a varias voces en el que las experiencias de otras mujeres confluyen. Su primera temporada, presentada en salas locales, agotó boletería en todas las funciones, lo que evidenció el interés del público por propuestas que integran temas similares.

El elenco está conformado por Ernesto Martínez, embajador de la Sity Company en Latinoamérica, junto con Lucía Ribero, Lucía Imbachí, Laura Betancourt, Sofía Marín, Santiago Moba y Gabriel Faccini. La dirección es de Noemí Carrasq, con dramaturgia de Aarón Romero en coautoría con Carrasq. La producción general está a cargo de Eclipse Producciones.

El reestreno de Cuando Margarita sea Maggie en el marco del Encuentro Escena Joven representa una oportunidad para visibilizar a nuevos creadores y continuar la conversación sobre los derechos de las mujeres en el ámbito artístico. La función se realizará el 8 de octubre en el Teatro El Parque, con entrada libre para el público.