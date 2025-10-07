La saga literaria sobre mundos alternos y fantasía que será presentada en el SOFA 2025

“La Fuerza Imparable” es la primera entrega de la saga "El Caminante de Mundos". Foto: Panamericana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El viernes 10 de octubre a las 10:00 a. m., el escritor colombiano David Vélez Gómez presentará oficialmente su nueva novela La Fuerza Imparable en el Pabellón 3, piso 2 de Corferias Bogotá, como parte de la programación de la edición 16 del Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA).

La Fuerza Imparable es el primer libro de la saga El Caminante de Mundos. La historia comienza en un planeta similar al actual, aunque con escuelas de magia que permanecen ocultas. La trama se expande hacia otros escenarios y realidades, haciendo que los personajes se adapten a entornos nuevos y las amenazas que traen consigo.

El libro sigue a los protagonistas mientras se desplazan por varios mundos interconectados: se enfrentan a conflictos que involucran a humanos, criaturas mágicas, dragones y hechiceros.

Uno de los elementos centrales de la saga es la movilidad entre mundos. Cada uno representa un reto distinto para los protagonistas, pues los villanos manejan sus propias reglas y poderes. La historia propone una progresión centrada en batallas, decisiones y el descubrimiento de secretos vinculados al origen de esos universos.

Durante la presentación, el autor estará firmando ejemplares, conversando con el público y compartiendo detalles del proceso de creación de esta obra. La actividad está dirigida a lectores de fantasía, asistentes al SOFA, y creadores de contenido vinculados a la literatura y la cultura geek.

Para adquirir sus boletas y asistir al lanzamiento, visite: https://www.enelsofa.com/sofa2025/index.php?p=boleteria