Daniel Coronell recibe el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2025

El galardón fue entregado durante la 81.ª Asamblea General de la SIP en Punta Cana. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada el 18 de octubre en Punta Cana, República Dominicana, el periodista colombiano Daniel Coronell recibió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2025, la más alta distinción otorgada por el organismo.

La decisión fue anunciada en agosto y oficializada en la ceremonia de clausura, donde la SIP resaltó la trayectoria del periodista y su papel en la defensa de la libertad de expresión en el continente.

El periodista dedicó el reconocimiento a su familia —la periodista María Cristina Uribe y sus hijos Raquel y Rafael—, y pronunció un discurso centrado en el desafío de hacer periodismo en contextos de amenaza y censura. Recordó los años en que, tras recibir amenazas de muerte y coronas fúnebres, tuvo que salir de Colombia junto con su familia en 2005. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó entonces la persecución, vinculada al entorno del excongresista Carlos Náder, y más tarde se comprobó que Coronell había sido víctima de seguimientos ilegales del extinto DAS.

En su intervención, el periodista recordó que en Colombia han sido asesinados 169 comunicadores y que las amenazas continúan afectando a quienes ejercen el oficio. Dedicó el premio, simbólicamente, a “la bala de la que escapó”, como un recordatorio de los riesgos que acompañan al periodismo independiente.

Además, advirtió sobre las múltiples formas de persecución que enfrentan los medios, desde la violencia directa hasta el hostigamiento judicial y la manipulación económica. Mencionó casos de periodistas como José Rubén Zamora en Guatemala y Gustavo Gorriti en Perú, y pidió solidaridad regional frente a los ataques contra la prensa.

También habló sobre el papel de los medios frente a la polarización política y las redes sociales, insistiendo en que el periodismo “no debe trabajar para el aplauso ni temer a los insultos”, sino mantener la pluralidad y el escepticismo.

Una trayectoria de más de 40 años

Coronell, nacido en Bogotá en 1964, ha trabajado en prensa, televisión y medios digitales durante más de cuatro décadas. Ha sido presidente de Noticias Univision (TelevisaUnivision), director de Noticias Uno y RCN, presidente editorial de la revista Cambio y cofundador del portal Los Danieles.

Su trabajo también se ha extendido a la docencia y la investigación en medios internacionales. Fue becario en la Universidad de Stanford y visiting scholar en la Universidad de California, Berkeley.

A lo largo de su carrera, Coronell ha recibido Premios Emmy, Premios Simón Bolívar, dos Premios Peabody y el galardón de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)-Cemex por investigación televisiva. El Gran Premio 2025 de la SIP se suma a esta lista como reconocimiento a una labor sostenida en la defensa de la libertad de prensa y el derecho a la información.