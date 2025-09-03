David Manzur donará su escultura “Caballo al viento” a la Universidad de Antioquia

David Manzur pidió a las directivas de la Universidad de Antioquia que esta escultura quedara cerca a las obras de su compañero y colega Enrique Grau, que también hacen parte del campus. Foto: Cortesía David M

La Universidad de Antioquia (UdeA) recibirá el próximo jueves 4 de septiembre una de las obras más recientes y significativas de David Manzur: Caballo al viento, una escultura monumental en hierro de cuatro metros de altura que será la nueva protagonista de la plazoleta central del campus universitario en Medellín. La entrega oficial será a las 10:00 a. m. durante un evento público que contará con la participación del maestro.

La pieza, inspirada en los caballos que han acompañado la trayectoria del artista, fue elaborada en Barichara, Santander, por el Taller Indumetal. “Era muy importante para mí poder supervisar personalmente la realización de la obra y encontré en Barichara el sitio perfecto para hacerlo, y es un orgullo para mí que la mano de obra sea 100% colombiana”, afirmó Manzur.

“Caballo al viento” es una obra muy diferente a las representaciones que en otros momentos ha hecho el artista de este animal. Cabe recordar que el caballo es uno de los tópicos frecuentes en el arte de Manzur. Uno que ha representado en diferentes técnicas y a través de distintos escenarios, pero usualmente apelando al hiperrealismo para acentuar su figura y la majestuosidad de su anatomía.

Sin embargo, en el caso de esta obra en particular, el artista utilizó láminas de hierro para delinear la silueta de un equino con la cabeza agachada, creando así una representación mucho más abstracta. En 2010 el artista creó una versión en pequeño formato que se vendió en la casa de subastas Bogotá Auctions por un valor de $16 millones. Ahora, esta misma obra acompañará a los estudiantes junto con las otras 89 obras artísticas que se exponen en 16 campus de la UdeA.

Una obra que dialoga con los estudiantes

A sus 95 años, el maestro se sintió agradecido de poder hacer parte de la Universidad y destacó el encuentro que pudo tener con algunos estudiantes recientemente. Algunos de ellos le presentaron sus trabajos, que variaban ampliamente en términos de conceptos y técnicas; ver estas obras fue una motivación para él.

“Ese tipo de cosas hacen que un artista de mi edad quiera seguir evolucionando y trabajando; esto me motivó a experimentar en esta obra, llevando los caballos de mi pintura a la escultura, pero no de una forma literal sino dando pasos nuevos dentro de la figuración”, explicó.

La instalación de Caballo al viento pasará a ser parte del Museo Abierto de la UdeA, un proyecto que reúne obras de artistas como Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, Ana Mercedes Hoyos y Rodrigo Arenas Betancur. El rector John Jairo Arboleda destacó que Manzur pidió que su obra quedara ubicada cerca a la de su amigo Enrique Grau, en la plazoleta central, espacio en el que confluyen la biblioteca, el museo y el teatro universitario.

“Para mí es un honor hacer parte de la colección del Museo Abierto de la UdeA, acompañado por obras de muchos artistas con quienes tuve la fortuna de tener una gran amistad y otros a quienes admiro profundamente. Es mi ilusión que el caballo se vuelva parte del día a día de los estudiantes, que caminen entre sus patas, lean a su sombra y los acompañe mientras se forman en la Universidad”, aseguró Manzur.

El artista subrayó además que este es un regalo con el que quiere hacerle un reconocimiento a la ciudad y a la región: “Este es un regalo no solo para esta maravillosa Universidad sino para Medellín y Antioquia, la ciudad y el departamento son uno de los grandes motores de Colombia en industria, moda, arte, educación, turismo e infraestructura. Este caballo es un homenaje a los Antioqueños”, concluyó.

Una visita cargada de arte

La entrega de la escultura coincide con otras actividades que marcan la presencia del maestro en Medellín. La Galería Duque Arango presentará la exposición La Leyenda de San Jorge, con 18 dibujos y pasteles de los años 80 y 90, que estarán disponibles hasta el 10 de octubre. Asimismo, Manzur será huésped de honor en la inauguración del Hotel The Host, en El Poblado.

De la misma manera, la Galería Carlos Orozco, en colaboración con Umbral Galería, inauguró la exposición Espectro y revelación, que estará abierta al público hasta el 27 de septiembre en su sede del barrio Manila. Allí los visitantes podrán encontrar una de las exposiciones más completas sobre el trabajo en papel de este artista colombiano.

Con estas acciones, Medellín recibe nuevamente a uno de los artistas más influyentes del arte nacional, cuya obra sigue enriqueciendo el patrimonio cultural del país y generando nuevos diálogos con las generaciones más jóvenes.