David Manzur expone en Medellín: “Espectro y revelación”, un viaje a su universo gráfico

La obra gráfica de David Manzur, uno de los mayores representantes del arte colombiano, llega a Medellín en una de las muestras más completas dedicadas a su trabajo sobre el papel. La Galería Carlos Orozco, en colaboración con Umbral Galería, inauguró la exposición Espectro y revelación, que estará abierta al público hasta el 27 de septiembre en su sede del barrio Manila.

El recorrido reúne más de seis décadas de creación en las que el grabado, la litografía y la serigrafía se consolidan como pilares de su universo artístico. En estas técnicas, Manzur ha desplegado un mundo simbólico donde caballeros, santos, ángeles, damas y personajes teatrales transitan un espacio suspendido entre mito e historia.

Uno de los ejes centrales de la muestra es el espejo, herramienta de taller y metáfora constante en su obra. “El espejo no solo le ha servido para verificar proporciones, sino como territorio simbólico donde la imagen se invierte para revelarse con una fuerza inesperada”, destacaron los organizadores. Esa tensión entre lo visible y lo invertido atraviesa tanto su pintura como su obra gráfica.

Entre las piezas seleccionadas se encuentran trabajos emblemáticos como Transverberación, La Partitura, Narciso de la noche y, de manera especial, la serie El beso de Dios, que sintetiza la fuerza temática y formal de su obra en los años ochenta. Estas estampas revelan el trabajo de Manzur como dibujante y la experiencia que adquirió en talleres de Nueva York, Barcelona y Bogotá, donde experimentó con procesos como el zincograbado y el aguafuerte.

La exposición se plantea como un homenaje al artista, mostrando cómo más allá de la reproducción, su obra gráfica encierra una teatralidad íntima en la que la luz modela gestos y silencios. Cada estampa, explican los curadores, “se presenta como un reflejo invertido de su mundo: imágenes nacidas en el espejo y reveladas en la plancha”.

Espectro y revelación puede visitarse con entrada libre de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en la sede de la Galería Carlos Orozco (calle 12 # 43d – 95, barrio Manila).