De Cúcuta para el mundo

Jashlem hizo su debut en las pasarelas de las Semanas de la Moda en Milán (Italia), este año. Foto: Cortesía

¿De dónde surge el nombre de Jashlem?

Surge de la creación de mi nombre de usuario en Instagram. Cuando creé la cuenta no se encontraba disponible mi nombre, así que empecé a jugar con las palabras y surgió este apodo artístico. Pensé en cambiarlo después, pero decidí que se quedará como está.

Antes de estar en pasarelas de moda, usted era creador de contenido en redes sociales, ¿cómo se dio ese cambio?

Como mencionas, empecé haciendo blogs de mi día a día para YouTube, y hasta este momento de mi vida, me sigue gustando crear contenido de este estilo, donde les cuento a las personas lo que pasa en mi vida. A raíz de esto, adapté mi contenido a otras redes sociales como Instagram, Facebook, Musical.ly —que después se convirtió en TikTok—, y creo que esto me ayudó a estar presente en el medio, y a que las marcas me conocieran y se pusieran en contacto conmigo.

¿Usted buscó en algún momento adentrarse al mundo del modelaje?

No lo busqué. En 2020, cuando llegó la pandemia, estaba trabajando en mi casa y me llegó un mensaje de la que ahora es mi agencia de modelaje, IMG Models, y me ofrecieron trabajar con ellos. En un principio no lo creía, y surgieron varias dudas al respecto. Afortunadamente, pudimos hacer las negociaciones y después de dos años seguimos aquí con mi equipo, que ha estado conmigo apoyándome. Ha sido un sueño.

¿La experiencia ha sido como usted la imaginó?

No tenía muchas expectativas, la verdad, y fíjate que cuando no te haces ilusiones, la vida te puede llegar a sorprender de gran manera. Solo me dejé sorprender, me he dejado fluir con lo que ha pasado en mi vida, con las oportunidades que llegan, y me he arriesgado a tomar las decisiones correctas para llegar a dónde estoy ahora. Decisiones que no pensaba que podría tomar antes.

Usted es uno de los colombianos que modela para marcas como Gucci, Prada y Hugo Boss, ¿qué ha significado trabajar para estas casas de moda?

Ha sido algo muy emocionante. Recuerdo aún el día que desde Prada me llamaron para hacer parte del Fashion Week en Milán (Italia) de este año, fui invitado de la marca y fueron quienes me vistieron para asistir. También tuve mi debut en pasarela con Dsquared2. Más allá de trabajar con ellos, es la relación que se crea. Es un sueño para mí, nunca lo dejé de materializar en mi cabeza.

¿Cuál es una característica esencial para destacar en el modelaje?

Prepararse y ser auténtico. Hay muchos modelos alrededor del mundo, demasiado talentosos, todos tienen lo suyo, pero lo que marca la diferencia es ser fiel con uno mismo sin buscar ser como alguien más.

¿Ha sentido interés por otro ámbito artístico?

Sí, he tomado clases de música y actuación. Hace tiempo que no me encontraba nuevamente en un salón rodeado de compañeros y ha sido una experiencia enriquecedora. He estado trabajando en crear mis propios sonidos con prueba y error, descubriendo qué me gusta, qué no, cómo quiero sonar. Para el próximo año, espero lanzar mi primer EP.

Para usted, ¿el modelaje es una pasión o un trabajo?

Creo que si lo ves como un trabajo no lo vas a disfrutar. Cuando amas lo que haces, todo fluye y no se siente como un trabajo. Lo veo como una pasión, como algo divertido que me gusta hacer y como un libro de experiencias.