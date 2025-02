De guarda de seguridad a artista del Met: la historia de Armia Khalil

La exhibición, que tiene la escultura de Armia Khalil, estará disponible hasta el 17 de febrero en el Met de Nueva York. Foto: EFE - Ángel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Hope-I am a morning scarab” (Esperanza-Soy un escarabajo matutino) es una escultura de alrededor de 60 centímetros de alto que presenta un busto de una mujer en cuya cabeza reposa un escarabajo, que es el símbolo de la esperanza en Egipto. La pieza, tallada por Armia Khalil en madera de fresno, hace parte de la colección "Flight into Egypt: Black Artists and Ancient Egypt, 1876–Now“.

Armia Khalil era conocido por ser uno de los guardas del Met de Nueva York, un puesto que había ocupado desde 2012. Había emigrado de Egipto a Estados Unidos con el sueño de encontrar una oportunidad para desarrollar su carrera como escultor.

Tras varios años de no encontrar oportunidades y viendo que las deudas se acumulaban, según CBS News, envió varios correos aplicando a trabajos. La oportunidad de trabajar en el Met, así no tuviera experiencia previa en seguridad, significaba el estar cerca a cientos de obras de grandes maestros.

En 2023, durante uno de sus turnos, interactuó con un hombre que estaba buscando la pieza “Flight into Egypt” (Huida a Egipto) de Henry Ossawa Tanner. Este óleo presenta una imagen con tintes religiosos, de un hombre iluminando con un farol a la Virgen María, a lomo de burro, con José a su lado.

Según reportó el Daily Mail, el hombre al que Khalil decidió ayudar a encontrar la pintura en el ala de arte egipcio era Akili Tommasino, el curador de arte contemporáneo del MET.

Mientras estos hombres conversaban de camino a la pintura, Khalil mencionó que él era escultor y fue allí cuando Tommasino le reveló el cargo que ocupaba para el museo. En ese momento, estaba en el proceso de curar la exhibición "Flight into Egypt: Black Artists and Ancient Egypt, 1876–Now“, que reuniría piezas de artistas egipcios y de comunidades afrodescendientes que hubieran tomado el Antiguo Egipto como referente para sus obras.

Tommasino, de acuerdo con el Daily Mail, le encargó realizar una escultura para la exhibición, y durante cinco meses Khalil trabajó en su estudio después de sus turnos como guarda de seguridad.

En octubre de 2024, el artista pudo tocar por última vez su obra al empacarla para su exhibición en el Met. “Fue un momento muy surreal para mí”, dijo Khalil para CBS News. Ahora, el artista también es el guarda de su propio trabajo, y su historia ha atraído a varios visitantes a ver su pieza.