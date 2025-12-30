De la literatura a las pantallas: seis adaptaciones que se estrenarán este 2026

Vista del rodaje de la 'La Odisea' de Christopher Nolan con Matt Damon. Foto: EFE - Carla Oset

En ocasiones, las grandes películas de nuestros tiempos suelen inspirarse en algunos de los clásicos de la literatura. Las adaptaciones tienen el poder de acercar al espectador a una historia que tal vez conocía en su formato escrito o, en caso de que sí, se presenta como una forma de redescubrir estos relatos, a partir del ojo del séptimo arte.

Desde versiones de obras internacionales, como la reciente “Frankenstein” de Guillermo del Toro, hasta producciones basadas en libros del canon literario colombiano, como las series de “Cien años de soledad” y “Delirio”, las adaptaciones siguen constituyéndose como una fuente inacabable de posibilidades creativas en el mundo cinematográfico y este 2026 no es la excepción.

A continuación, algunas de las adaptaciones que tienen prevista su fecha de estreno para este próximo año.

Al este del Edén - John Steinbeck

Esta es una novela de 1952, que fue escrita por el nobel estadounidense, John Steinbeck. La obra cuenta la historia de dos familias enemigas y las disputas que atraviesan a lo largo de tres generaciones. Dos de los personajes principales, Cal y Aron, son la representación contemporánea del relato de Caín y Abel y la trama se desarrolla a partir de esas reflexiones en torno al bien y el mal que suscita este pasaje bíblico.

En 1955, se estrenó la primera versión cinematográfica de este clásico, la cual fue interpretada por actores reconocidos, como James Dean. La actriz y guionista Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien dirigió la película de 1955, decidió retomar esta historia y convertirla en una miniserie para Netflix. Esta producción contará con la participación de Florence Pugh, Mike Faist y Christopher Abbott. Aunque su estreno está previsto para el próximo año, aún no se cuenta con una fecha exacta.

Los testamentos - Margaret Atwood

“Los testamentos” (2019) es la secuela de la aclamada novela “El cuento de la criada” de Margaret Atwood. Esta saga construye un mundo distópico, en el cual, debido a una crisis en las tasas de fertilidad, ciertas mujeres se convierten en esclavas sexuales para que la élite pueda seguir procreando y mantener su estirpe. Esta segunda entrega se sitúa 15 años después de lo ocurrido con Defred, la protagonista del primer libro, y los sucesos se narran desde los testimonios de tres mujeres que pertenecen a este universo.

La adaptación del primer libro contó con seis temporadas, transmitidas de 2017 a 2025, y la serie ha sido ganadora de múltiples premios Emmy. Esta secuela estará a cargo del creador y showrunner, Bruce Miller, y su estreno está previsto para abril de 2026, en exclusiva por Disney+.

Orgullo y prejuicio - Jane Austen

La historia de amor entre Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy regresa a nuestras pantallas, gracias a una nueva serie producida por Netflix. Esta versión de la obra de la escritora británica, Jane Austen, retomará este clásico romance en una extensión de seis episodios. Esta adaptación se suma a una larga tradición de reinterpretaciones de “Orgullo y prejuicio”, entre las que se encuentran la serie de 1995 y la película de 2005.

La serie estará protagonizada por reconocidas estrellas del cine como Emma Corrin, quien interpretará a la protagonista, Elizabeth Bennet; Jack Lowden, el encargado de darle vida al Sr. Darcy; y la ganadora de tres Premios Óscar, Olivia Colman, quien encarnará el personaje de la madre del clan Bennet. El estreno no tiene una fecha fija por el momento.

La casa de los espíritus - Isabel Allende

“La casa de los espíritus” (1982) de la escritora chilena, Isabel Allende, se ha constituido como uno de los libros indispensables dentro el canon de la literatura latinoamericana. La obra de Allende narra la vida de cuatro generaciones de la familia Trueba en Chile, donde la historia de los miembros de este hogar se entrelaza con los distintos contextos sociopolíticos que transcurrieron en el país del cono sur durante ese tiempo.

La novela será adaptada a una serie de 8 capítulos, producida por Eva Longoria y por la propia autora del libro, por lo que augura ser una producción que se mantendrá fiel a la obra original. Los capítulos estarán protagonizados por Alfonso Herrera, como Esteban Trueba, patriarca de la familia y uno de los personajes con mayor complejidad en su desarrollo, además de las actrices Nicole Wallace y Dolores Fonzi. El estreno será el próximo año, aunque todavía no se ha anunciado un mes en específico.

La Odisea - Homero

El clásico del poeta griego, Homero, será llevado a la pantalla grande por el ganador del Óscar a Mejor Director, Christopher Nolan. Esta producción se enfocará en la historia de Odiseo, rey de Ítaca, quien después de luchar en la guerra de Troya, decide volver a casa. Sin embargo, en ese retorno tendrá que enfrentarse a un sinfín de pruebas y retos, los cuales obstaculizarán su viaje durante una década.

El filme ha causado revuelo, ya que, además de contar con un aclamado director, tendrá un cast conformado por numerosas estrellas de Hollywood, entre ellas Matt Damon (Odiseo), Anne Hathaway (Penélope, esposa del protagonista) y Tom Holland (Telémaco, hijo de Odiseo). Además, esta será la primera película en ser grabada únicamente con cámaras IMAX. El estreno está programado para el 17 de julio de 2026.

Cumbres borrascosas - Emily Brontë

Por último, los espectadores podrán disfrutar de una nueva adaptación de la novela escrita por la autora inglesa, Emily Brontë. Esta obra narra la tempestuosa relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, un hombre atormentado e imponente. Debido a las diferencias sociales y otros factores, se desata una historia que oscila entre la pasión y la venganza.

Esta versión será una película, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, quien acaba de recibir buenas críticas por su interpretación del monstruo en “Frankenstein”. El filme será estrenado en Estados Unidos, el 13 de febrero de 2026.