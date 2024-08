De la rebelión a la abolición: lecturas sobre la esclavitud y su historia

“Beloved” de Toni Morrison, publicada en 1987, ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 1988. La novela explora el impacto psicológico y emocional de la esclavitud a través de la historia de Sethe, una exesclava que enfrenta los traumas de su pasado. Foto: Archivo Particular

El 23 de agosto de 1791 marcó el inicio de una rebelión significativa en Saint-Domingue, la colonia francesa que hoy es Haití. En la madrugada de ese día, un grupo de esclavos, liderados por Boukman Dutty y otros, se levantó contra el sistema de esclavitud que los oprimía. Este levantamiento, conocido como la Rebelión de los Esclavos de 1791, fue una respuesta directa al trato inhumano y a la explotación a la que eran sometidos.

El impacto de esta rebelión, no solo desestabilizó el control colonial francés sobre la isla, sino que también sentó las bases para una serie de eventos que culminarían en la abolición de la trata transatlántica de esclavos y la independencia de Haití en 1804.

La UNESCO decidió establecer el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición en 1997 para conmemorar el levantamiento de esclavos en Saint-Domingue. Esta decisión fue adoptada en la 29ª Conferencia General de la UNESCO, celebrada en noviembre de 1997 en París, Francia.

La decisión de la UNESCO fue respaldada por los Estados miembros de la organización, quienes reconocieron la importancia de recordar y educar sobre este oscuro capítulo de la historia global. La conmemoración también se enmarca dentro de la iniciativa de la UNESCO llamada “Ruta del Esclavo”, que se lanzó en 1994 para investigar, preservar y educar sobre la historia y el impacto de la trata de esclavos.

1. “Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave” por Frederick Douglass (1845)

Descripción: “Vida de un esclavo americano contada por el mismo” es una autobiografía de Frederick Douglass, un exesclavo y prominente activista abolicionista, ofrece un relato detallado de su vida en la esclavitud y su escape hacia la libertad. Es un testimonio de las brutalidades del sistema esclavista y un llamado a la acción para su abolición.

2. “Beloved” por Toni Morrison (1987)

Descripción: Esta novela ganadora del Premio Pulitzer explora las secuelas emocionales de la esclavitud a través de la historia de Sethe, una exesclava que enfrenta los traumas de su pasado. La obra es una reflexión sobre el impacto de la esclavitud en la identidad y la familia.

3. “The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano” por Olaudah Equiano (1789)

Descripción: Olaudah Equiano, un africano que fue esclavizado y luego compró su libertad, escribió esta autobiografía que describe su experiencia en la esclavitud y su vida posterior. Este libro es una fuente clave para entender la experiencia de los africanos esclavizados en el comercio transatlántico.

4. “Twelve Years a Slave” por Solomon Northup (1853)

Descripción: Solomon Northup narra su vida como hombre libre que fue secuestrado y vendido como esclavo, y su lucha por recuperar su libertad. Este relato detallado proporciona una visión vívida de la brutalidad y la deshumanización de la esclavitud en Estados Unidos.

5. “Incidents in the Life of a Slave Girl” por Harriet Ann Jacobs (1861)

Descripción: Harriet Jacobs, escribiendo bajo el seudónimo Linda Brent, detalla su vida como esclava y su lucha por escapar de la opresión, centrándose en las experiencias de las mujeres esclavizadas. Su narrativa es una contribución importante a la literatura abolicionista y feminista.

6. “Slave Ship: A Human History” por Marcus Rediker (2007)

Descripción: Rediker examina la historia del comercio de esclavos desde la perspectiva de los barcos de esclavos. Su investigación revela los horrores y las condiciones inhumanas que los africanos enfrentaron durante el viaje transatlántico hacia las Américas.

7. “The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism” por Edward E. Baptist (2014)

Descripción: Este libro explora cómo la esclavitud influyó en el desarrollo económico de Estados Unidos, argumentando que el capitalismo moderno estadounidense fue en gran parte construido sobre el sufrimiento y el trabajo forzado de los esclavos.

8. “American Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia” por Edmund S. Morgan (1975)

Descripción: Morgan ofrece un análisis histórico de la esclavitud en Virginia y su relación con el surgimiento de la libertad americana. El libro proporciona una perspectiva sobre cómo la esclavitud influyó en la formación de la sociedad colonial y, posteriormente, en la estadounidense.

9. “A People’s History of the United States” por Howard Zinn (1980)

Descripción: Aunque no se centra exclusivamente en la esclavitud, el libro de Zinn ofrece una visión crítica de la historia de Estados Unidos, incluyendo un análisis detallado de la esclavitud y su impacto en la sociedad y la economía estadounidenses.

10. “The Slave Trade: The Story of the Atlantic Slave Trade: 1440-1870″ por Hugh Thomas (1997)