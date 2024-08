El Pancho Villa bogotano que duró 13 horas inmóvil

Juan de Dios Bonilla lleva 27 años dedicado al arte de la pantomima. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es el personaje que usted encarna?

El personaje que interpreto es Pancho Villa, un revolucionario mexicano. En la escena, me presento tal como fue en su época, y el público inmediatamente reconoce quién soy.

¿Por qué eligió interpretar a este personaje?

Elegí encarnar a Pancho Villa porque admiro profundamente lo que hizo por la humanidad. Él siempre luchó a favor del pueblo, enfrentó la discriminación y la esclavitud. Villa se opuso a la opresión y buscó mejorar las condiciones de vida de las personas humildes. En lugar de permitir que la gente fuera tratada como esclavos y desposeída de sus tierras, él abogó por su dignidad y sus derechos.

¿Hace cuánto inició en el mundo de las estatuas vivas?

Inicié en el mundo del arte hace 27 años, y desde entonces me dedico a ello todos los días. Vivo de mi trabajo, y la gente valora la manera en que caracterizo a mi personaje. Me esfuerzo por representar a Pancho Villa con la mayor fidelidad posible a su verdadera forma y esencia.

¿Cómo consiguió toda la indumentaria mexicana?

Estudiando películas y documentales sobre la época. Observé detalladamente cómo se vestía Villa, y traté de replicar fielmente su vestimenta. Mi objetivo siempre ha sido mantener la autenticidad del personaje.

¿En qué consiste su rutina de trabajo?

Trabajo la mayoría de los días en un espacio autorizado por la Secretaría de Cultura, en la carrera Séptima con avenida Jiménez. Mi rutina comienza a las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, ya que no puedo extender la jornada, debido al esfuerzo físico. Mi récord de trabajo continuo fue de 13 horas. Durante el día, interactúo con el público y recibo su apoyo, lo cual constituye mi sustento diario.

¿Cómo es el proceso de entrar en el personaje?

Comienza con la preparación de la indumentaria. Primero, aplico un texturizado especial a la ropa, que se sumerge en un líquido, y tarda aproximadamente tres meses en secarse y adquirir firmeza. Una vez que el texturizado está completamente seco y resistente, pinto y aplico el maquillaje para asegurar que todo quede bien definido y duradero. Este proceso garantiza que la apariencia del personaje sea auténtica durante las representaciones.

¿Qué es lo más difícil de su oficio?

Mantener el equilibrio entre relajación y concentración. Al principio, cuando empecé, era complicado porque tenía que controlar mi cuerpo y mi mente simultáneamente, lo que resultaba agotador. Con el tiempo, aprendí a dominar estas habilidades, y ahora puedo desconectarme completamente. Además, he enseñado a mi hijo sobre meditación y concentración, lo que también ha ayudado en mi proceso de aprendizaje.

¿Ha tenido algún tipo de dificultad con su salud física?

No, hasta ahora no he tenido problemas de salud física relacionados con mi trabajo. Me concentro profundamente en mantenerme inmóvil durante las representaciones, lo que a veces hace que la gente no se dé cuenta de que soy una persona y no una estatua de bronce. Mi capacidad para permanecer completamente quieto a veces sorprende a los espectadores, quienes tocan y se sorprenden al descubrir que soy un ser humano. Aunque la idea es interactuar con el público y recibir su apoyo, puedo quedarme inmóvil si lo deseo, y eso siempre sorprende a quienes me ven.

¿Cómo percibe el apoyo a los artistas que trabajan en la calle?

Considero que el apoyo a los artistas como los que trabajamos en la carrera Séptima, es limitado. Sería bueno que la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Mayor de Bogotá nos brindara incentivos para ayudarnos a subsistir. Los ingresos que obtenemos en el trabajo diario no siempre son suficientes para cubrir los costos de mantener nuestros personajes y maquillajes. Los materiales que utilizamos son bastante caros, y optar por maquillajes de baja calidad podría dañar nuestra piel.