De “Tiburón” a “Star Wars”: los objetos de películas que se subastarán a finales de marzo

Del 25 al 27 de marzo, la subasta “Memorabilia” de Propstore tendrá lugar en Los Ángeles. La particularidad de este evento es que en el catálogo se encontrarán más de 1.300 objetos de películas y series memorables de Hollywood.

Desde el arpón utilizado en “Tiburón” de Steven Spielberg, hasta piezas que hicieron parte de filmes como “Star Wars”, “Harry Potter”, “Terminator” y otras películas, el catálogo de esta subasta tendrá una oferta variada de artículos, valuados en alrededor de USD 9 millones.

En esa oferta se encontrará la cabeza de C-3PO, el humanoide de cuerpo dorado construido por por Anakin Skywalker en “Star Wars”. Se estima que el precio de este artículo podría estar entre USD 350.000 y USD 700.000.

Otros objetos de la saga dentro del catálogo serán el casco de piloto de caza TIE de la Primera Orden en “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” (2015); el gorro del soldado rebelde en la base de Hoth, vista en “Star Wars: El Imperio Contraataca” (1980); los sables de luz utilizados por los personajes de Obi-Wan Kenobi y Darth Maul, entre otros.

En cuanto a los objetos de “Jaws” o “Tiburón” (1975) de Steven Spielberg, la subasta contará con el arpón utilizado por los protagonistas Quint y Matt Hooper, interpretados por Robert Shaw y Richard Dreyfuss, con un precio estimado de entre USD 250.000 y USD 500.000 dólares. También estará disponible la caña de pescar de Quint.

“Las piezas de Tiburón nunca salen a la venta, por lo que esta es una gran oportunidad para que los fans y coleccionistas puedan ‌hacerse con algo”, mencionó para Reuters Ibrahim Faraj, director de envíos de Propstore.

En el mundo de los superhéroes, los postores podrán ofertar por el casco utilizado durante la producción de “Pantera Negra” (2018) y la capucha de “Batman inicia” (2005), dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale.

Entre otros artículos disponibles, estará la chaqueta punk desgastada utilizada por Arnold Schwarzenegger durante varias de las escenas de “Terminator” (1984), con una valoración estimada de entre USD 75.000 y USD 150.000; y el mapa del merodeador, que dentro del universo de “Harry Potter”, revelaba cada rincón y pasadizo del mágico Colegio Hogwarts. Este artículo tiene una estimación de hasta USD 80.000.

En el catálogo también se incluirán piezas de “Gladiador” (2000), como el casco y máscara de Maximus con un precio estimado de entre USD 125.000 y USD 250.000, y la memorable pelota “Wilson”, que acompañó al personaje de Tom Hanks durante la película “Náufrago” (2000). Además, la subasta contará con más de 200 obras de arte de animación originales.

Propstore es una casa de subastas internacional, fundada en 1998, que se enfoca en el “arte de utilería”: objetos pertenecientes a los rodajes de diversas series y películas. De acuerdo con la AFP, Propstore aseguró que la participación internacional, cada vez más activa online, está ampliando el mercado global de coleccionistas.