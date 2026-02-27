El director surcoreano Park Chan-wook presidirá el jurado del Festival de Cannes 2026

Park Chan-wook recibió la Palma de Oro por "Oldboy" en 2004. Foto: EFE - YONHAP

El cineasta surcoreano Park Chan-wook, director de 12 largometrajes, entre ellos “Oldboy: cinco días para vengarse”, fue nombrado presidente del jurado de la 79° edición del Festival de Cannes, que se celebrará entre el 12 y 13 de mayo.

“Park Chan-wook y su jurado designarán la Palma de Oro 2026, que sucederá a la del iraní Jafar Panahi, entregada el año pasado por Juliette Binoche a ‘Un simple accidente’”, anunció el Festival en un comunicado.

“Estoy deseando vivir esta doble cautividad voluntaria con los miembros del jurado”, aseguró Park Chan-wook, citado en el comunicado. Es la primera vez que un director surcoreano presidirá el jurado del festival de cine francés.

“En esta época de odio y división, creo que el simple hecho de reunirnos en una sala de cine para ver una película juntos, sincronizando nuestras respiraciones y nuestros latidos, permite crear una solidaridad conmovedora y universal”, añadió el director, productor y guionista de 62 años.

Siempre entre varios géneros, pero fiel a los universos oscuros e inquietantes, su cine es “el de todas las audacias: argumentales, estilísticas, morales”, elogió el Festival de Cannes.

Park Chan-wook alcanzó fama internacional con “Oldboy: cinco días para vengarse”, en donde se retrata al personaje de Dae-Su, un hombre de negocios que es secuestrado y torturado durante 15 años, hasta que es liberado con una misión: tiene 5 días para descubrir quién es su captor.

Adaptada de un manga de culto, esta segunda parte de una trilogía oscura y sangrienta sobre la venganza aborda las desigualdades sociales, un tema recurrente en el cine coreano. “Oldboy” recibió el Gran Premio del Jurado de Cannes en 2004.

Otras dos de sus películas también han sido premiadas durante este evento. La primera, “Sed de sangre”, es una producción que mezcla el terror y el drama para contar la historia de un sacerdote que, al participar como voluntario en un experimento médico fallido, termina convirtiéndose en un vampiro. La película recibió el premio del jurado en 2009.

Por otra parte, su filme “La decisión de partir” le otorgó el premio a la mejor dirección en 2022. En esta obra, Park Chan-wook desarrolla un thriller romántico, donde Hae-Joon, un detective veterano, decide descubrir lo que hay detrás de la muerte de un hombre en las montañas. Durante su investigación, conoce a Sore, la mujer del fallecido. El detective desconfía de ella, a la par de que la atracción entre ellos aumenta.

“La inventiva, la maestría visual y la afición de Park Chan-wook por capturar los múltiples impulsos de mujeres y hombres con destinos inciertos han dado al cine contemporáneo momentos verdaderamente memorables”, declararon la presidenta del Festival, Iris Knobloch, y el director, Thierry Frémaux.

“Nos complace celebrar su inmenso talento y, en general, el cine de un país profundamente comprometido con el cuestionamiento de nuestro tiempo”, concluyeron.

Sobre el Festival de Cannes

En 1938, durante el Festival de Cine de Venecia, la película de propaganda nazi “Olympia” fue premiada con el máximo galardón debido a las presiones del facismo. Como respuesta a este suceso, en 1939 nació el Festival de Cine de Cannes, pero fue pospuesto por la Segunda Guerra Mundial hasta 1946.

Actualmente, el Festival de Cannes se ha posicionado como un referente en el mundo del séptimo arte. El máximo galardón entregado durante el evento es la Palma de Oro (Palme d’Or), que reconoce a la mejor película en competición.