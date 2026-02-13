Del libro al cine: la nueva “Cumbres borrascosas” de Emerald Fennell que ha sido cuestionada

Los actores Jacob Elordi y Margot Robbie en una escena de 'Cumbres borrascosas' ('Wuthering Heights'). Foto: EFE - Warner Bros.

Desde que se anunció la nueva película de Emerald Fennell, muchos estuvieron a la expectativa de lo que esta versión de “Cumbres borrascosas” traería. Fennell, quien ha dirigido filmes como “Promising young woman” y “Saltburn”, eligió a Margot Robbie para dar vida al personaje de Catherine Earnshaw y a Jacob Elordi para encarnar a Heathcliff.

En su única novela, Emily Brontë relató la historia de de las familias Earnshaw y Lintons en medio del paisaje del Oeste de Yorkshire y el amor destructivo y posesivo entre la hija de los Earnshaw, Catherine, y el hijo adoptivo de los Lintons, Heathcliff, quien tiene una ascendencia ambigua que no es especificada del todo en la novela. Estos dos personajes vienen de distintas clases sociales, crecen juntos y desarrollan una relación intensa y prohibida por las convenciones sociales de su tiempo.

“La emoción que realmente tuve que entender de Cathy fue esa sensación de superioridad cuando vivía en una especie de miseria. Ella se comporta como si fuera la reina, y está en esta ruina”, relata Robbie.

Adentrarse en la obsesión más profunda que un ser humano puede experimentar guió la interpretación de Jacob Elordi en ‘Wuthering Heights’, la más reciente adaptación del clásico del romanticismo bajo la dirección de Emerald Fennell, junto a Margot Robbie.

“La obsesión era el punto clave, encontrar qué es la verdadera obsesión, lo que es ser realmente obsesivo y no poder soltar algo. Cómo se aplica eso a un ser humano, y dónde se cruza con el amor, cuándo es algo bello y cuándo da miedo”, cuenta Elordi, sobre la difícil tarea de articular a Heathcliff en la cinta.

Elegir el elenco fue uno de los retos más grandes para la directora. “Necesitaba actores con un talento excepcional que pudieran conectar con la audiencia y entre ellos, para crear empatía”, dijo.

Sin embargo, sus decisiones han sido cuestionadas, pues, para los críticos y admiradores de Brontë, la elección de hacer a Catherine una mujer de más de 30 años y mostrar a Heathcliff como un hombre blanco, cuando en el libro es descrito con piel oscura, ha sido un punto de debate.

Fennell asegura que entiende totalmente su pánico al autodeclararse “la más grande fan de Emily Brönte” y confesar que ‘Wuthering Heights’ es su “libro favorito de todos los tiempos”.

“Sabía que nunca podría hacer una película que capturara a la perfección una obra maestra tan gigantesca y enorme como ‘Wuthering Heights’, pero lo que sí podía hacer era crear algo que se acercara a lo que sentí cuando lo leí”.

Para Robbie, la visión de Fennell es “una interpretación muy específica, más que una adaptación”, que considera “resulta un poco liberador para los seguidores más acérrimos de ‘Wuthering Heights’”.

Más allá de lo que se ha dicho sobre esta película que roza la adaptación y la interpretación, la novela de 1847 de Brontë, la cual fue publicada bajo el pseudónimo Ellis Bell, también fue recibida con fuertes críticas y cuestionamientos por mostrar temas sobre abuso y por desafiar la moral de la época victoriana.

La autora, quien falleció de tuberculosis a los 30 años antes de ver su obra convertida en un éxito, nunca se casó y vivía en la casa parroquial de su padre. Alrededor de ella se creó un mito tras su muerte, pues vivió aislada en el campo inglés.

“A pesar de su aislamiento en ese momento ventoso, Brontë era muy consciente del mundo exterior. Rebosante de críticas al patriarcado, al sistema de clases, al racismo de una nación imperial, al abuso doméstico y a la hipocresía de la moral cristiana de clase media, Cumbres Borrascosas reconoce cómo los sistemas hegemónicos de poder se infiltran en cada rincón de una nación”, escribió Marisa Mercurio en el Journal of Victorian Culture. “Cumbres borrascosas nos invita a reconocer nuestro propio yo infantil antes de que también fuéramos domesticados por la sociedad; sostiene que debemos esforzarnos continuamente por alcanzar la rectitud de la infancia, a pesar de las comodidades temporales que ofrece el status quo”.

Esta no es la primera vez que la novela ha sido adaptada a la pantalla grande, ya se ha hecho varias veces. La primera adaptación fue realizada en 1920 y, en adelante, muchos intentaron capturar la esencia compleja que Brontë plasmó en sus páginas.

La película de Emerald Fennell ya está en cines en Colombia.

