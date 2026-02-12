El nuevo sistema de convocatorias de Minculturas dará $175 mil millones en estímulos y becas

El SINAC fue anunciado el 12 de febrero desde la Facultad de Artes ASAB. Foto: Cortesía Ministerio de las Culturas

El Ministerio de las Culturas lanzó el nuevo sistema que albergará todos los estímulos, convocatorias e incentivos de la cartera. El Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC) reunirá en un solo lugar toda la oferta de apoyos al sector cultural.

Según la cartera, este sistema recoge más de 28 años de experiencia del ministerio y tiene el objetivo de democratizar el acceso a los recursos, fortalecer las capacidades en territorios y dignificar la labor del sector.

“A través de este Sistema, que para el año 2026 estará integrado por cuatro portafolios y una convocatoria, el Ministerio reafirma su compromiso con el fomento cultural y aporta a la sostenibilidad del sector mediante una oferta ampliada y acorde con las necesidades del ecosistema cultural del país”, afirmó la ministra de Cultura Yannai Kadamani.

Se espera que a través de este sistema, se articule y fortalezca la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las convocatorias pública. Para lograrlo, el ministerio presentó una nueva plataforma con la oferta completa de becas, premios, reconocimientos, pasantías y residencias artísticas.

La coordinadora del Grupo de Convocatorias y Estímulos del Ministerio de las Culturas, Liliana Camargo, resaltó que “la oferta cultural deja de estar fragmentada porque el sistema escucha, conecta y evoluciona con el sector. La apuesta es clara: una plataforma tecnológica única a través de la cual se articula la oferta histórica con nuevas convocatorias. Más oportunidades en un mismo lugar”.

Según un comunicado de la cartera, en 2026 contarán con una inversión de COP 175 mil millones para ofrecer estas convocatorias y becas. “Los estímulos del SINAC están dirigidos a personas naturales y jurídicas, colectivos, organizaciones culturales y comunitarias. Así como a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo Rrom, comunidades campesinas, sectores LGBTIQ+, población con discapacidad, víctimas del conflicto y diáspora, entre otros sujetos culturales”, afirmaron desde el ministerio.

El sistema fue inaugurado con la apertura del nuevo Portafolio para la dinamización de espacios culturales, con el objetivo de activar la programación y el uso comunitario de bibliotecas, museos, casas de cultura, teatros, malocas y otros espacios culturales. Por otro lado, el próximo 19 de febrero abrirá el Portafolio Cultural Internacional Colombia en el Mundo y el 26 de febrero el Portafolio Nacional de Estímulos.

