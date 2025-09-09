Descubren cuál fue el primer uso de color azul índigo hace 34.000 años

El índigo se usa actualmente como tinte para diversos objetos, entre ellos los jeans. Foto: AFP - PHILIP FONG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la cueva de Dzudzuana en las montañas Dolomitas, en Georgia, un grupo de arqueólogos coordinado por la Universidad Ca’ Foscari de Venecia descubrió un compuesto de tinte azul en herramientas de piedra correspondientes al periodo Paleolítico Superior.

Esta es la evidencia más antigua que se ha encontrado del uso del azul entre humanos. El grupo de arqueólogos encontró rastros del compuesto conocido como “indigotin”, el cual le da su tinte azul característico a este color, en guijarros de piedra. Esto fueron descubiertos hacia el año 2000, sin embargo, un nuevo análisis reveló la presencia de materiales vegetales entre los que se encontraban “partículas azules, a veces fibrosas, encontradas en zonas desgastadas de las herramientas, así como granos de almidón”, según informó Archaeology Magazine.

El compuesto se deriva de Las hojas de Isatis tinctoria L., una planta bienal de la familia Brassicaceae originaria del Cáucaso y conocida comúnmente como pastel o añil, de acuerdo con el portal Phys.org.

“La molécula se forma mediante una reacción entre el oxígeno atmosférico y los precursores naturales de glucósidos presentes en las hojas de Isatis tinctoria L., liberados de las vacuolas celulares. Esto demuestra que la planta, a pesar de no ser comestible, fue procesada intencionalmente hace 34.000 años”, se lee en la publicación en el portal.

Se cree que este descubrimiento da pistas sobre la manera en la que los homo sapiens se relacionaban con su entorno, cambiando la creencia de que eran solo cazadores a individuos con información sobre las propiedades químicas de las plantas. Según Archaeology Magazine: “El uso de una planta no comestible como el pastel demuestra tradiciones culturales, planificación por estaciones y transmisión de conocimiento especializado, características que sugieren un alto nivel cognitivo y complejidad social”.

Sin embargo, la pregunta por el uso que estos grupos prehistóricos dieron a este compuesto continúa. Se ha especulado que pudo haber tenido usos medicinales o como tinte. Aunque no hay una respuesta a esta pregunta, se cree que investigaciones como estas dan pistas de los patrones de comportamiento de estas comunidades.