No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Mural de Banksy en el Tribunal Superior de Londres desata polémica y una denuncia por daño criminal

El mural del artista callejero Banksy, que el lunes apareció en una pared del edificio del Tribunal Superior de Londres, fue denunciado a las fuerzas del orden como daño criminal, informó este martes la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

EFE
09 de septiembre de 2025 - 01:38 p. m.
La pintura, que se hizo viral en redes sociales, representa a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre y se sitúa en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del complejo del Tribunal de Justicia en Londres. EFE/ Guillermo Garrido
La pintura, que se hizo viral en redes sociales, representa a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre y se sitúa en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del complejo del Tribunal de Justicia en Londres. EFE/ Guillermo Garrido
Foto: EFE - Guillermo Garrido
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La pintura, que ya ha sido cubierta con dos barreras metálicas, representa a un juez, con peluca y toga, sosteniendo un mazo y golpeando a una persona que sostiene una pancarta manchada de sangre.

El mural, que se hizo viral en redes sociales, apareció en una de las paredes exteriores del edificio Queen’s Building, que forma parte del complejo del Tribunal Superior en la capital británica.

Vínculos relacionados

Banksy pinta mural en Londres sobre represión tras arresto de 900 manifestantes
Javier Bardem, Tilda Swinton, Mark Ruffalo y Gael García Bernal apoyan boicot cultural a Israel por genocidio en Gaza
En Venecia ovacionan 23 minutos la película sobre Hind Rajab, niña gazatí asesinada

“El lunes 8 de septiembre, los agentes recibieron un informe de daños criminales en el lateral del Tribunal Superior de Justicia. Las investigaciones continúan”, indicó la Met en un comunicado.

Fuentes del tribunal indicaron que están legalmente obligados a preservar el carácter del edificio debido a su antigüedad.

Banksy confirmó ser responsable de la obra en una publicación en su cuenta de Instagram, donde muestra el grafiti.

Algunos medios han interpretado la obra como un comentario sobre el arresto de cientos de personas por apoyar al grupo Acción Palestina, proscrito en el Reino Unido, durante las manifestaciones de apoyo a esa organización que han tenido lugar en las últimas semanas en Londres.

El artista, cuya identidad es un misterio, es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en distintos lugares del mundo.

Por EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Banksy

Mural Banksy

Banksy obras

Arte

Arte callejero

Grafiti

Londres

Reino Unido

¿Quién es Banksy?

 

Juan Montoya(cnp52)Hace 57 minutos
Cuando los gazaties se hayan ido, solo nos quedaran los grafitis y los hashtags
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar