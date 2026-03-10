Publicidad

Descubren que el arte rupestre de una cueva en Francia es más reciente de lo que se creía

Un equipo de investigadores franceses reveló que, tras estudios, las pinturas rupestres de la cueva Font-de-Gaume son más recientes de lo que se creía.

EFE
10 de marzo de 2026 - 12:47 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Las representaciones parietales de la cueva francesa de Font-de-Gaume, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, son más recientes de lo que se creía hasta ahora, según un estudio del centro de investigaciones francés CNRS que se publica este lunes en la revista científica PNAS.

En un comunicado, el CNRS explicó que logró realizar “de manera excepcional” una serie de micro-muestreos de un bisón y una máscara dibujada representados en la cueva para someterlos a la datación por carbono 14, utilizado para determinar la edad de materiales que contienen carbono (orgánicos) de hasta unos 50.000 años de antigüedad.

“Aunque esta datación es difícil de realizar con tan poca materia, los análisis confirmaron una cronología del Paleolítico superior, algo más reciente de lo estimado hasta ahora”, indicó la institución francesa.

La escala cronológica del estudio ha sido la de ‘Before Present’ (BP) -Antes del Presente-, que tiene en cuenta como año referencia 1950 y analiza diferentes factores tales como la variación de la concentración atmosférica de carbono 14, la actividad solar o incluso el campo magnético terrestre.

Así, el bisón habría sido pintado entre 13.461 y 13.162 BP, mientras que diferentes partes de la máscara habrían sido pintadas entre 8.993 y 8.590 BP, 15.981 y 15.121 BP, así como entre 15.297 y 14.246 BP.

Para esta verificación, el equipo del CNRS recurrió a la micro-espectrometría Raman y a la imagen hiperespectral, “métodos no invasivos” que permitieron revelar trazas de carbón vegetal en los pigmentos negros.

“Gracias a esta nueva metodología de análisis, los científicos esperan obtener la datación precisa de otras figuras paleolíticas, abriendo el camino a una mejor comprensión del arte parietal y de las poblaciones que lo originaron”, aseveró el centro de investigaciones.

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979, la cueva de Font-de-Gaume alberga numerosas figuras pintadas o grabadas, que se cuentan entre las primeras grandes obras maestras de la humanidad. Fueron descubiertas en 1901 por el sacerdote Henri Breuil, el profesor Louis Capitan y el prehistoriador Denis Peyrony.

Las obras originales de Font-de-Gaume están, bajo estrictos límites de plazas, accesibles al público, contrariamente a las de la cueva de Lascaux, situada también en la Dordoña francesa (suroeste).

En Lascaux, considerado uno de los mayores yacimientos prehistóricos del planeta que tiene unos 600 animales pintados y cerca de 1.500 grabados, su gruta original está cerrada al público y solo es posible visitar unas réplicas.

Por EFE

