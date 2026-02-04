Despidos masivos en The Washington Post: un tercio de sus empleados salieron del medio

The Washington Post fue fundado el 6 de diciembre de 1877. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Uno de los días más oscuros”, así ha sido descrita la jornada de despidos en el periódico The Washington Post. Uno de cada tres empleados de la compañía se vio afectado por la decisión. Marty Baron, exdirector del medio afirmó que se trata de uno “de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo”.

Algunas de las secciones que se verán afectadas por los despidos serán deportes, internacional y pódcast. El recorte, según informó el editor ejecutivo Matt Murray, incluirá a más de 300 personas de la planta de periodistas y, adicionalmente, incluirá al área comercial y que se espera que el recorte traiga estabilidad al medio. “Si queremos prosperar, no sólo perdurar, debemos reinventar nuestro periodismo y nuestro modelo de negocio con renovada ambición”, dijo Murray. Además, se planteó la eliminación de corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos. “La estructura de la empresa está demasiado arraigada en una época diferente, cuando éramos dominantes con un producto local impreso”, añadió Murray.

Según reportó el Huffington Post, el recorte implicaría “cerrar la sección de deportes “en su forma actual”, eliminar la sección de libros, reducir el equipo internacional, reestructurar la sección metropolitana y suspender su podcast “Post Reports”; destripando efectivamente una sala de redacción legendaria famosa por revelar el escándalo de Watergate mientras busca responder a los cambios en cómo se consumen las noticias".

Según dijo la exjefa de la oficina del periódico en El Cairo, tanto ella, como los corresponsales y editores de Oriente Medio fueron despedidos. “Me despidieron del Washington Post, junto con todos los corresponsales en Oriente Medio y nuestros editores. Es difícil entender la lógica. Pero estoy agradecida por mis increíbles colegas, cuya determinación y dedicación al periodismo y a sus compañeros extrañaré muchísimo”, escribió Claire Parker desde El Cairo.

“The Washington Post me acaba de despedir en plena guerra”, escribió la corresponsal en Ucrania, Lizzie Johnson. “No tengo palabras. Estoy devastada”.

Por su parte, Jeff Bezos, propietario del periódico, no se ha pronunciado sobre los despidos masivos. “Bezos no intenta salvar a The Washington Post. Intenta sobrevivir a Donald Trump”, declaró Glenn Kessler, exverificador de datos del Post, en una columna a principios de esta semana.

“Seguir eliminando trabajadores sólo debilitará al periódico, ahuyentará a los lectores y socavará la misión del Post”, afirmó el sindicato del Washington Post en un comunicado el miércoles. El sindicato afirmó que la planta de empleados ha perdido a 400 personas en los últimos tres años.

En el mensaje enviado a los trabajadores, a través de una vidoconferencia que realizó en la mañana, la dirección aseguró que era una decisión “dolorosa”, pero necesaria para la supervivencia del medio.

De acuerdo con la Deutsche Welle, los despidos se veían venir desde hace unas semanas, mientras rondaba el rumor de que desmantelarían la sección deportiva, que se intensificó luego de que se le informara a algunos periodistas que ya no irían a cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán.

Por su parte, un integrante del grupo de tráfico aseguró que su grupo pasará de estar compuesto por 25 personas a nueve. “No se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro”, denunció en un comunicado el sindicato del diario.

El medio perdió miles de suscriptores en 2024, luego de que, por decisión de Bezos, se anunciara que The Washington Post no apoyaría públicamente a ningún candidato en las elecciones presidenciales de 2024, algo que rompió con la tradición que habían iniciado en 1970.

El miércoles por la mañana, Murray escribió en un memorando dirigido a todo el personal que “en el futuro inmediato, nos concentraremos en áreas que demuestren autoridad, distinción e impacto, y que resuenen con los lectores: política, asuntos nacionales, personas, poder y tendencias; seguridad nacional en Washington D. C. y en el extranjero; fuerzas que configuran el futuro, como la ciencia, la salud, la medicina, la tecnología, el clima y los negocios; periodismo que empodera a las personas para actuar, desde el asesoramiento hasta el bienestar; investigaciones reveladoras; y lo que capta la atención en la cultura, en línea y en la vida cotidiana”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖