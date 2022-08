Tras 50 años de construcción, se inaugura una mega escultura en medio del desierto

Sección , "45°, 90°, 180°, de 'City' (1970–2022), escultura de Michael Heizer. Foto: Ben Blackwell; Triple Aught Foundation; Galería Ga

“Si vas a hacer una escultura, ¿por qué no hacer una que compita con un 747, el Empire State o el puente Golden Gate?”, es la pregunta que se hizo el artista Michael Heizer hace medio siglo. El resultado es una megaconstrucción artística en medio del desierto de Nevada, Estados Unidos. City, como la llamó el escultor, está hecha de roca, concreto y tierra y tiene una extensión de un kilómetro y medio de ancho y casi dos kilómetros y medio de largo. La obra, que se comenzó a desarrollar en 1970, estará disponible al público a partir del 2 de septiembre.

“En sus excavaciones monumentales, construcciones, pinturas geométricas y dibujos, Michael Heizer explora la relación entre el espacio positivo y el negativo. Al examinar los efectos profundos de la forma y la escala, sus obras evocan los sentimientos simultáneos de asombro y pavor que constituyen lo sublime”, se lee en la página web de la galería Gagosian, en la que figura el artista. Su inspiración viene de su padre, un reconocido arqueólogo, que le permitió, a los 12 años, ausentarse un año al colegio, para acompañarlo a una excavación en México. Allí dibujó los sitios y, a los 27, empezó a hacer sus propias excavaciones. En las montañas de Sierra Nevada (Estados Unidos) hizo dos grandes pozos, uno lo recubrió con madre y el otro con metal. Su intervención en la naturaleza continuó en los acantilados de Mormon Mesa, también en el estado de Nevada, donde hizo cortes de quince metros de profundidad en la tierra.

La mega construcción “recuerda intencionadamente a muchas construcciones ceremoniales antiguas por su complejidad y tamaño, pero su forma sugiere el eje central o núcleo de una ciudad moderna”, se lee en la página web de Triple Aught Foundation, la institución sin ánimo de lucro que gestiona City. Durante los 50 años que duró la construcción de la obra varias instituciones estadounidenses se unieron para organizar y financiar el trabajo, que costó 40 millones de dólares.

“Soy un tonto, solo, observando impotente cómo esperan a que me muera para convertir mi rancho en una tienda de regalos y un motel”, dijo Heizer en entrevista con The New York Times. “Esto es una obra maestra, o casi. [...] y yo soy el único que se preocupa de que la cosa se haga realmente”. El artista, que tiene 77, ha dedicado la mayor parte de su vida a City, que por fin llega a los ojos del mundo. El artista lo ha descrito como “arte democrático, un arte para todas las edades” y aseguró que no va a decirle a la audiencia qué significa la obra. “Pueden descubrirlo por sí mismos”.

La entrada a City costará 150 dólares por persona y 100 dólares para los estudiantes. Debido a que la estructura se encuentra en medio del desierto, a una hora en carro de cualquier estructura habitable, es peligroso y prohibido acceder al complejo sin reservación previa.