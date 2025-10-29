Detenidos por el robo en el Louvre serán presentados ante la justicia en París

El botín, compuesto por joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros, sigue sin aparecer. Foto: AFP - DIMITAR DILKOFF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La abogada de uno de los dos detenidos hasta la fecha por el robo cometido en el Louvre el pasado 19 de octubre, Nadia El Bouroumi, explicó que su cliente empieza a sentir la “presión” y que solo ahora se da cuenta de la gravedad del caso.

“Está abatido, está sinceramente abatido porque, efectivamente, creo que se está dando cuenta de que es muy complicado, es un asunto difícil”, indicó la letrada a la cadena de televisión TF1 este miércoles, día en el que los dos sospechosos deberían pasar a disposición judicial al cumplirse el plazo máximo de detención policial.

Las detenciones y la investigación en curso

Se trata de las primeras declaraciones a la prensa por parte de la defensa desde que los sospechosos fueron capturados el sábado por la noche, cuando uno de ellos intentaba abandonar Francia en avión con destino presunto a Argelia. La abogada indicó que este caso tiene una envergadura nacional y que su cliente está detenido “sin medir quizás lo que está en juego y, en cualquier caso, sintiendo la presión”.

La Fiscalía confirmó el domingo pasado las detenciones, después de que la prensa filtrara la información, pero lamentó la divulgación “precipitada” de los hechos y señaló que daría más detalles solo al término del periodo de detención policial.

En consecuencia, la fiscal de París convocó para esta tarde una rueda de prensa, en presencia de miembros de las fuerzas de seguridad que lideran la investigación, para ofrecer más detalles de este sonado caso.

Los arrestados son dos hombres de unos treinta años, uno de origen maliense y otro francoargelino, detenidos el sábado por la noche después de que uno de ellos intentara salir del país por el aeropuerto Charles de Gaulle.

Ambos habrían formado parte del comando de cuatro asaltantes que perpetró el robo, ya que, según las filtraciones de la investigación publicadas por la prensa, su ADN fue hallado en el lugar de los hechos.

No hay, sin embargo, información sobre el paradero del botín, compuesto por varias joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.