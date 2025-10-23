Hallan ADN en objetos usados por los ladrones del Museo del Louvre

Los investigadores esperan que las nuevas pruebas genéticas permitan identificar a los autores del asalto ocurrido en la Galería de Apolo. Foto: EFE - Edgar Sapiña Manchado.

La policía francesa informó que se hallaron dos rastros de ADN en un casco y un guante abandonados por los sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre, ocurrido el pasado domingo. Las muestras fueron enviadas a los laboratorios forenses de la policía científica, en donde se realiza el análisis comparativo con bases de datos nacionales e internacionales.

El hallazgo fue confirmado por fuentes policiales citadas por ABC News y representa el primer avance importante en la investigación del robo valorado en 102 millones de dólares. Los investigadores confían en que estas pruebas permitan identificar a los responsables del asalto que tuvo lugar en plena luz del día, en la Galería de Apolo, una de las salas más emblemáticas del Museo.

Las autoridades francesas han señalado que el operativo fue ejecutado por al menos cuatro personas que utilizaron herramientas eléctricas para forzar una ventana y acceder al recinto. Los ladrones lograron sustraer varias piezas de joyería antes de huir y dejar algunos elementos personales en la escena, entre ellos el casco y el guante donde se hallaron las trazas genéticas.

Mientras avanza el análisis de las pruebas, la presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars, compareció ante el Comité de Cultura del Senado francés. Durante la audiencia, explicó que todas las alarmas y cámaras internas del museo funcionaron, pero reconoció una “debilidad” en la seguridad perimetral, un problema que —según dijo— se debe a la falta de inversión en infraestructura.

Des Cars afirmó que la única cámara ubicada fuera de la Galería de Apolo estaba orientada hacia el oeste, lo que impidió registrar el acceso de los intrusos. También señaló que la antigüedad del edificio, de más de dos siglos, ha dificultado la instalación de sistemas de vigilancia modernos.

La funcionaria presentó su renuncia tras el robo, aunque esta fue rechazada por el Ministerio de Cultura. Las autoridades mantienen abierta la hipótesis de que el hecho haya sido obra de una red de crimen organizado, sin descartar la posibilidad de alguna participación interna.