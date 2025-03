Detienen sujeto que trató de abandonar Grecia con una columna antigua en su carro

Imagen de referencia. // El tráfico de antigüedades es un delito en Grecia con el que se puede recibir una condena de hasta 12 años. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia / EFE - Ministerio de Cultura de Grecia

Un ciudadano alemán ha sido detenido en Grecia cuando trataba de abandonar el país con una columna que presuntamente había sido robada de un yacimiento arqueológico, informó este jueves la emisora SKAI.

El hombre, de 61 años, está acusado de tráfico de antigüedades, un delito que acarrea penas de prisión de hasta 12 años en Grecia. “La ley que se refiere a la protección de las Antigüedades y el Patrimonio Cultural en general es la Ley 3028/2002. El término Antigüedades comprende todo el patrimonio mueble e inmueble registrado del Estado. Su protección incluye la investigación, registro, estudio y conservación de cualquier patrimonio, así como la prohibición de su exportación ilícita o de cualquier otra actividad que pueda contaminar, dañar o alterar la forma de un objeto o patrimonio inmueble”, explica la firma de abogados Oikonomakis.

De acuerdo con las autoridades, fue detenido tras una inspección de su vehículo en el puerto griego de Patras, desde donde pretendía salir del país embarcando en un ferri con destino a Italia.

Tras su detención, el sábado pasado, un arqueólogo certificó que se trata de una pieza antigua, aunque su antigüedad y origen aún no se han detallado. El acusado declaró ayer ante el juez que una persona le vendió la pieza cerca de la Acrópolis de Atenas y que lo compró porque creyó que se trataba de una réplica y no un objeto antiguo auténtico. Sin embargo, el investigador no quedó convencido por la explicación del autor y ordenó una mayor pesquisa.

Por su parte, el juez ordenó proseguir las investigaciones y decidió poner en libertad condicional al acusado, con la explícita prohibición de abandonar el país hasta nuevo aviso. Las autoridades decidieron confiscarle el vehículo, su teléfono móvil y su computador portátil, que están siendo examinados por las autoridades portuarias.

En los próximos días la pieza arqueológica será enviada a la Oficina de Antigüedades para identificar de qué lugar exactamente fue robada. Las autoridades, a través del Ministerio de Cultura, enviará un documento a todos los servicios arqueológicos de Grecia para que investiguen.