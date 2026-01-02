“Voy a volver a saltar al agua con una banda llamada Los Revez”: Diego Sáenz

Escucha este artículo
Ha hecho muchas cosas a lo largo de su carrera. Hoy, ¿cómo se definiría?
Es una pregunta muy difícil. Me definiría como alguien dispuesto a pasar por todas. No les tengo rechazo ni resistencia a los nuevos retos. Por ejemplo, soy comunicador y periodista, pero nunca había cubierto deportes, y aun así alguna vez me tocó asumir ese rol en ESPN, porque me llamaron a presentar un programa. También me tocó aprender de reguetón después de haber estado en una emisora de rock, y acepté el reto. Estoy dispuesto a aprender de cualquier cosa, entonces me definiría como una persona muy exploradora, muy abierta a aprender, a escuchar historias, a conocer otras culturas, a todo aquello que me sume como persona y como profesional.
Entre esas cosas está el paracaidismo, ¿cómo llegó a eso?
La primera vez que salté fue más o menos en 2012. Fue un salto tándem recreativo, y después de eso quedé con ganas de aprender a hacerlo solo. Tuvieron que pasar muchos años hasta que por fin decidí hacer el curso, acompañado de Cristina Warner, mi pareja, y ha sido increíble. Siempre he tenido una afición especial por los deportes extremos. Patiné en rampas con patines en línea, estuve en torneos nacionales, me gustaba el skate, hacía bungee jumping. Todo lo que implicara riesgo me atraía, porque a través de eso descubrí que uno puede expandirse.
¿Qué le ha enseñado esa experiencia?
Lo que el paracaidismo me ha enseñado es que uno siempre puede correr los límites de lo que cree que es capaz de hacer. Hasta que uno no se enfrenta a ciertas cosas, no se da cuenta de que lo que había hecho antes era poco y que puede ir más allá. Es increíble cómo esas experiencias le enseñan a uno cosas que luego se reflejan en otros ámbitos, tanto profesionales como personales, y cómo le dan seguridad. Creo que lo que más me gusta de haberme convertido en paracaidista, ahora que llevo 110 saltos, es la seguridad que me ha dado en la toma de decisiones.
¿Ha sentido ese tipo de adrenalina en otros aspectos de su vida?
Constantemente. Creo que la vida no se trata solo de aplicar lo que estudiaste en la universidad o para lo que te preparaste, sino de recorrer muchas millas extras y asumir los desafíos que se te ponen enfrente. La he sentido en la televisión, en las redes y, sobre todo, durante la pandemia, cuando decidí irme a emprender y sacar adelante mis propios proyectos, dejando por un momento los medios tradicionales en los que llevaba más de 15 años. Ahí sentí una responsabilidad muy parecida a la del salto desde el avión: el paracaídas está abierto, pero hay que llegar bien. Y como no hay otra opción, las cosas tienen que salir bien. Así ha sido mi vida: una búsqueda constante, a veces intencional y otras veces impuesta, por nuevos retos, y eso me encanta.
En ese sentido, uno de esos retos nuevos es volver al mundo de la música, según las pistas que ha dado en sus redes. ¿Qué nos puede contar de eso?
Bueno, es la primera vez que le cuento a un medio sobre esto, porque es el proyecto más importante que he hecho en mi vida. He hecho conciertos, he vendido cosas, he tenido restaurantes, he sido emprendedor, pero de todo eso lo más difícil ha sido hacer música, tener una banda y organizar a otras personas. Aun así, después de haber tenido una banda durante 14 años, Pirañas, voy a volver a saltar al agua con un proyecto que se llama Los Revez. La verdad, estoy muy feliz, porque es como un hijo que he estado esperando no durante nueve meses, sino durante cuatro años.
¿Qué tipo de música van a tocar?
Somos tres personas, y es un proyecto pensado desde la pasión y el amor, muy festivalero, construido desde lo que nos gusta, pero también con la intención de que le guste a la gente de distintas generaciones. Trabajando en la música me he dado cuenta de que muchas veces se piensa que géneros como el rock y todo lo que viene de ahí han caído, como si ya no hubiera público que los buscara, los escuchara o fuera a conciertos. Sin embargo, cada vez que voy a uno siempre hay gente, siempre hay personas cantando, y a veces incluso más que en eventos de música urbana. Eso me ha dado fuerza y ánimo para sacar adelante este proyecto.
¿Quién más integrará esta banda?
Creo que esta es una de las cosas más bonitas del proyecto, porque nos unimos tres personas con experiencias muy distintas. Está Gonzalo Pizarro, el chileno con quien fundé Pirañas. Él ha trabajado en disqueras y ha sido “tour manager” de artistas como The Killers, The Weeknd, Selena Gómez, Kendrick Lamar y Gorillaz. Tiene mucha experiencia en la industria de la música; es músico formado en Berklee, pero en realidad trabaja en esto porque ama la música y porque, al final, lo que quiere es estar en el escenario. A mí me pasa lo mismo. Después de tantos años trabajando en medios, entendí que lo que más disfruto es estar arriba, tocar, hacer música y pasar tiempo en un estudio de grabación.
Empezamos a componer y a construir el proyecto, y hace unos meses se sumó Diego Correa, un músico increíble que toca guitarra, bajo y canta. Tiene desde hace muchos años una escuela de música llamada Velvet Music y también es el líder de una banda llamada Los Cocoa. Al final, cada uno aporta experiencia en ámbitos distintos y, al unirnos en una banda, se genera una mezcla muy potente.
¿Cuándo podremos escucharlos?
La primera canción saldrá a comienzos de este año. Todo depende un poco del tiempo que se tomen las plataformas, porque hay un proceso de planeación con la distribuidora y demás, pero creo que será más o menos en febrero. Esperamos que para ese momento ya esté al aire el primer sencillo y, por supuesto, haremos algunos shows para mostrarle a la gente de qué se trata Los Revez.
Hace poco subió a su canal de YouTube un video hablando de su preocupación por el uso de inteligencia artificial en la música. ¿Por qué decidió hablar del tema?
Me motivó una noticia que vi en la que decían que Spotify había tenido que retirar millones de canciones de la plataforma al darse cuenta de que estaban hechas con inteligencia artificial. El miedo que tengo frente a eso es que cada vez es más fácil apoyarse en la tecnología para hacer todo el proceso y me preocupa que el oído humano llegue a no tener la capacidad de diferenciar entre una canción hecha por un robot y una hecha por una persona. A lo que le tengo fe es a lo humano, a la imperfección: una respiración, una nota desafinada, una salida de tempo en la batería, que es lo que yo toco. Eso es lo bonito de este tipo de creaciones y del arte. La inteligencia artificial puede hacerlo muy bien, claro, pero hay algo en lo que uno nota que no es humano, al menos por ahora. Me da muchísimo miedo más adelante no poder diferenciar entre lo sintético y algo vivo; no poder distinguir el plástico y la madera.
