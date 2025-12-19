“Mi sueño es vivir de las ideas que se me ocurren en la ducha”: Nicolás Ponce de León

Nicolás Ponce de León es creador de contenido desde 2021. En redes se le conoce como @poncexydeleon. Foto: Santiago Gómez Cubillos

¿Se considera una persona creativa?

Yo nunca me he sentido una persona creativa: vivo dentro de mí y, para mí, lo que pienso es lo “normal”. Sin embargo, frente al mundo sí soy una persona creativa, entonces diría que sí lo soy, solo que no tanto como los demás creen. Todo ha sido parte de un proceso: me he dado cuenta de que no pienso como todo el mundo y la forma en que interpreto la vida es creativa y cómica.

¿En qué punto de su vida se empezó a dar cuenta de eso?

Sobre la parte cómica: no es que no lo hubiese sabido antes, pero tuve mucho miedo de sacarlo a la luz porque la salida laboral y profesional es muy difícil. Para mí era más fácil callarlo o dejarlo simplemente como una habilidad de fiesta, como quien dice: “Yo sé hacer malabares” y eso divierte a un montón de gente, pero es que vivir de hacer malabares a largo plazo es otra cosa. Y sobre la capacidad creativa, esa sí la desarrollé después, porque estoy convencido de que uno no nace creativo, eso es algo que uno tiene que construir.

Ahora que habló de su capacidad cómica, ¿qué lo hace reír?

Mi comedia es muy particular, porque consumo tanta que ya es muy raro encontrar cosas que genuinamente me parezcan graciosas. Entonces diría que hoy me hace reír la sorpresa, porque muchos chistes ya me los sé. Si llega alguien a contarme un chiste, muy probablemente yo ya sé cómo termina, así que me toca fingir la risa. En cambio, cuando aparece algo que no he visto, eso me destruye la mente. Por eso me encanta la improvisación teatral: nada está escrito y todo es autenticidad y creatividad del momento.

¿Cómo nace una idea en su cabeza?

Mi principal semilla para todo es la curiosidad. Para ser creativo hay que preguntarse cosas, y yo me paso todo el día haciéndolo: ¿cómo funcionan las cosas? ¿Quién las hace? ¿Quién toma las decisiones? Y siempre empiezo por preguntas muy personales. Por ejemplo, me gustan las placas, entonces me pregunto qué puedo investigar sobre eso. En este momento estoy investigando cuál es el centro de Bogotá. Suena estúpido, pero el centro de Bogotá no está en el centro. La idea es llevar una pregunta de curiosidad hacia una investigación.

¿Cómo es su proceso después de eso?

Para mí es necesario que las ideas descansen. Es importante dejarlas tomar su propio camino. Hay personas que dicen: “Voy a pintar este cuadro”, se sientan, lo pintan completo y dicen “acabé”. Yo no trabajo así. Lo hago por secciones. Cuando tengo una idea lo primero que hago es escribirla y desarrollarla tal como se me ocurrió. Después la dejo descansar un rato y cuando vuelvo a verla es que me doy cuenta de que la puedo asociar con otras.

Deme un ejemplo...

Pasó con mi serie de hacer mermeladas con frutas de la calle, que terminó siendo una de las más populares de este año en mi contenido. La idea original era hacer la verdadera mermelada de Bogotá: recoger todas las frutas que encontrara en un día, hacer una sola mermelada y probar a qué sabía Bogotá. Pero cuando abrí Google y empecé a investigar, me di cuenta de que había 45 frutas, de las cuales 25 yo nunca había visto en mi vida. Entonces pensé que no podía gastar 16 años buscando frutas para hacer una mermelada. Ahí entendí que a la gente le iba a interesar el tema, y así fue. Mi proceso creativo es de pasos y de distracción. Me parece que para ser creativo hay que distraerse. Es como cuando uno pinta y luego se para en otro lugar para ver la obra desde otra perspectiva. Uno necesita perspectivas, y para tenerlas necesita espacios de relajación y tranquilidad, y luego volver a la idea. Yo hago eso todo el tiempo. Escalono mi creatividad para poder funcionar de una manera más lógica.

¿Cómo enfrenta el hecho de que, en su campo, un mayor trabajo no necesariamente se ve reflejado en los números que eso genera?

Me pasó, por ejemplo, con los Poncexy Games, un formato de juegos que hice a principios de este año. Yo les dedicaba muchísimo trabajo y los veían 200 personas. Ahí tuve que tomar decisiones, pero lo importante es que lo hice. Yo puedo lidiar con que a una idea no le vaya bien, pero lo que no puedo manejar es que se quede rumiante en mi cabeza. Cuando se me mete algo en la cabeza, no me deja en paz hasta que no se hace. Muchas veces no publico pensando en cuánta gente lo vio, sino por mi paz. Yo necesito producir. Un artista tiene que crear. Van Gogh no pintaba pensando: “Voy a vender un cuadro”; no, él se despertaba y decía: “Necesito pintar”. Yo necesito crear, para mí es una necesidad.

¿Qué ha aprendido de ese proceso?

Que aquí no hay una ley que diga que si uno le dedica dos horas de trabajo a algo eso lo van a ver 2.000 personas. Ahora creo que a la gente le está gustando más lo que hago, pero no es una ciencia. Uno nunca sabe qué le va a gustar a alguien. Mis videos más virales han sido sobre cosas que en principio pensaba que eran una estupidez, como cuando subí a Monserrate en tacones, y a la gente eso le tocó profundamente el corazón. Entonces, uno nunca sabe qué está haciendo, y, más que frustrarme, creo que eso es lo más interesante de esto.

¿Adónde le gustaría llegar con su creatividad?

Mi sueño es vivir de las ideas que se me ocurren en la ducha. Yo ahí pienso muchísimas cosas, y quiero seguir llevando esas ideas a la realidad. Si además puedo vivir de eso, realmente me cambiaría la vida.

