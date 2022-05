Difusión de escritoras japonesas: una apuesta de la Editorial Tanuki

La primera edición fue publicada en febrero de 2022 por la editorial bogotana Tanuki. Foto: Archivo particular

Tanuki es una editorial bogotana que nació en 2018. Entre los primeros títulos con los que inauguró su casa estuvo “Un lápiz labial para una momia”, de Toshiko Tamura, una autora japonesa quien es considerada una de las novelistas feministas más importantes de su época; cuatro años después, Tanuki presenta a Kanoko Okamoto, también ensayistas, poeta y novelista japonesa, con dos de sus más destacadas obras “Historia de una vieja geisha” y “La grulla decae”, ambas publicadas en un solo libro.

“Luego de la publicación de ‘Un lápiz labial para una momia’ de Toshiko Tamura, se reafirmó una intuición que teníamos de que el público está ávido de escritoras japonesas. Más allá de las rutilantes figuras masculinas como Soseki, Óe o Mishima, hay un interés en el rol de las escritoras en la historia de la literatura japonesa. Por eso se decidió seguir explorando el panorama femenino con Okamoto. Se seleccionó Historia de una vieja geisha por presentar al personaje femenino como una figura de autoridad —contrario a lo que hace Tamura en ‘Un lápiz labial para una momia’— y ‘La grulla decae’ por el creciente interés que parece mostrar el público en la figura de Ryūnosuke Akutagawa”, explica Juan Camilo Orjuela, editor y fundador de Tanuki.

Le sugerimos leer: “No necesariamente el dolor transforma a las personas para bien”

El libro que contiene estas dos obras lleva por nombre el de uno de los dos relatos: “Historia de una vieja geisha”, es un libro de bolsillo con no más de 181 páginas y su diagramación permite una cómoda lectura. El primer relato cuenta la historia de Kosono, una geisha muy conocida en su entorno que cautivaba la atención de jóvenes aprendices al contarles sus anécdotas, pero al mismo tiempo al compartirle sus propias reflexiones sobre el matrimonio y las formas de ser mujer en su sociedad; luego aparece un joven electricista entusiasta que desea ser inventor y a quien ella decide “adoptar” y darle techo, comida y para gastos personales, para que se concentre en sus proyectos, aún sin tener garantía de que este alcanzará su cometido.

*

“La vieja geisha no hablaba nunca de personas vivas, pero no tenía reparos en contar sus historias únicas, tan propias de ella, sobre aquellos que ya habían fallecido y que habían sido clientes habituales suyos. Entre ellos se contaban tanto hombres anónimos como los artistas más insospechados” 1

*

El segundo relato es una autoficción y comparte una parte de su encuentro con Ryūnosuke Akutagawa, un destacado cuentista japonés que se suicidó a los 35 años, y a quien ella vio pocos años antes de su muerte. En esa publicación comparte conversaciones en las que reflexionan sobre temas que álgidos para la época como cuestiones sobre la familia, el matrimonio, el rol de las mujeres, la vida y la muerte, entre otras.

*

“Se estaba irritando por momentos así que me vi obligada a decir algo: «Oye, a Dante le salió mejor el libro del Infierno que el del Paraíso, ¿verdad?». ¡Cómo se me ocurrió semejante extravagancia! Yo misma me quedé atónita. Sin embargo, el tono de Asakawa fue inesperadamente tranquilo cuando me contestó: «Pues sí. Por naturaleza, el ser humano considera como un lugar ideal el Paraíso, pero en realidad está más familiarizado con el Infierno. Incluso el mismísimo Dante...». Y diciendo esto, sacó un melón del fondo del tokonoma, lo puso encima de un plato y lo partió hábilmente”1

*

Este libro, —que fue traducido por Shigeko Suzuki, una japonesa radicada en Barcelona, España, quien además es licenciada en lengua y literatura japonesa de la Universidad Seisen en Tokio así como licenciada en filosofía y letras de la Universidad de Barcelona—, se logró gracias al programa Support Program for Translation and Publication on Japan ofrecido, cada año, por la Fundación Japón, de la cual esta editorial salió ganadora.

Podría interesarle leer: Leamos a más mujeres

“Se trata de un apoyo económico para la traducción y la producción de libros de literatura japonesa y sobre Japón en otros países para difundir esta cultura. Este proceso consiste en que los jurados revisan todas las propuestas y las puntúan; para finalmente asignar los recursos económicos solicitados. Los recursos se asignan de acuerdo con el proyecto presentado y se los dan a los ganadores al finalizarlo”, explica el editor Orjuela.

Además, de esta apuesta por dar a conocer voces de escritoras japonesas, Tanuki cuenta con diferentes colecciones, que también tienen objetivos específicos, como una enfocada en visibilizar a escritores japoneses modernos poco conocidos o traducidos a la lengua española, que tiene, además, una propuesta gráfica especifica y es la de tener portadas diseñadas por ilustradores japoneses contemporáneos. Así mismo en 2020 lanzaron “Del mismo modo en el sentido contrario”, un poemario escrito por la periodista colombiana Ana Gabriela Santamaría e ilustrado por Lorena Castro, que según precisa Orjuela, “con esta publicación se inauguró la colección Ilustres Ilustrados, enfocada en explorar temas y maneras de expresarse para ampliar las fronteras de la literatura en español”.

1. Fragmentos del libro “Historia de una vieja geisha” (Tanuki).

Podría interesarle escuchar el pódcast de literatura de El Espectador: El refugio de los tocados, por la literatura y la conversación | Pódcast