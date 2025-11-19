Director chileno Paolo Bortolameolli se une a la Orquesta Filarmónica de Medellín como socio artístico

Paolo Bortolameolli ha sido galardonado en siete ocasiones por la Asociación de Críticos de Arte. Foto: Radoslaw Kazmierczak

La Orquesta Filarmónica de Medellín anunció que el reconocido director de orquesta, Paolo Bortolameolli, se unirá a su equipo como “artistic partner” o socio artístico durante tres temporadas, con dos proyectos para cada una de ellas. Esta alianza representará una nueva etapa para la Filarmed y se espera una oportunidad para fortalecer su identidad artística y adquirir una mayor proyección internacional.

El maestro chileno trabajará de la mano con Ana María Patiño-Osorio, la actual directora titular de la Orquesta. “Me llena de alegría que Paolo, quien ha tenido una relación cercana y orgánica con nuestra orquesta durante muchos años, se una a este proyecto. Su visión refleja nuestro ideal: una orquesta en diálogo constante con la ciudad y la comunidad, que entiende la música como una herramienta de transformación social”, declaró Patiño-Osorio.

En un comunicado, aseguraron que la Filarmed se encuentra comprometida con una visión latinoamericana de la música sinfónica y, con esta unión entre Chile y Colombia, pretenden darle visibilidad al talento de la región. “En Filarmed creemos en el talento y la visión de los artistas latinoamericanos, y sentimos que es parte de nuestra misión visibilizar su trabajo y consolidar una identidad musical que nos proyecte en el panorama internacional”, afirmaron en un comunicado de prensa.

Como artistic partner, el director chileno se encargará de fortalecer la proyección artística de la Filarmed y también establecerá un proceso de intercambio creativo constante con los demás miembros de la Orquesta. “Dirigir una orquesta significa formar parte de un proceso humano cómplice en la búsqueda de momentos de belleza. La música es parte de quienes somos, es una necesidad esencial anterior a nosotros mismos: una herencia cultural, un inductor de emociones, un lenguaje universal sin significado universal, una compañía cotidiana, un abstracto conjunto que perfila nuestra identidad como individuos, un anhelo de pertenencia a una comunidad. Creo firmemente que cuando uno suma puntos de vista, energías y talentos en torno a una visión común, los resultados son inevitablemente grandes”, aseguró el director.

¿Quién es Paolo Bortolameolli?

El director chileno se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música sinfónica en América Latina. Su carrera se ha destacado por su enfoque en divulgación de la cultura y por su interés en el trabajo con artistas y músicos jóvenes. Actualmente, es el director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) de Chile y también ocupa el cargo de director musical de la Filarmónica de Santiago y de la Ópera Nacional de Chile.

Uno de los momentos destacados de su trayectoria fue el estreno de la Octava Sinfonía de Mahler en 2023, en la que reunió a más de 600 intérpretes para celebrar los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Con presentaciones en Europa, Estados Unidos, Asia y América, su nombre ha adquirido reconocimiento internacional, siendo galardonado en siete ocasiones por la Asociación de Críticos de Arte.

Bortolameolli afirmó estar entusiasmado por empezar a trabajar junto a la Filarmed. “Desde la primera vez que toqué con Filarmed, en la Sexta sinfonía de Mahler, sentí una química muy especial. Me siento privilegiado de formar parte de esta familia musical tan única”, dijo el maestro chileno frente al inicio de esta alianza.