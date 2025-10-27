Dos detenidos, pero sin rastro de las joyas: resumen de la primera semana tras el robo al Louvre

El miércoles pasado el museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, abrió sus puertas de nuevo, tras el robo de joyas que sufrió el pasado 19 de octubre. Sin embargo, la Galería de Apolo, donde ocurrió el asalto, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Foto: EFE - Edgar Sapiña Manchado.

Al cumplirse justo una semana del robo en el Museo del Louvre, la Fiscalía francesa confirmó el domingo pasado la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto. Pero las joyas sustraídas siguen sin ser recuperadas.

Los arrestos se produjeron en la noche del sábado, según información divulgada por medios locales franceses, una filtración “precipitada” que la Fiscalía confirmó poco después, aunque lamentando que pueda tener efectos negativos en la investigación.

“Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto”, afirmó la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

Beccuau indicó igualmente que se comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos, que puede durar hasta 96 horas.

La primera detención ocurrió en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT), cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.

Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

El ADN en la escena del crimen

El ADN encontrado en un casco y un guante abandonados por los ladrones en la escena del crimen fue crucial para la identificación de los arrestados, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo. Ambos eran individuos en el radar de la policía por sus antecedentes delictivos.

Ya el jueves pasado la Fiscalía había confirmado que se habían podido recuperar más de 150 muestras de ADN, papilares y otras pruebas que se estaban analizando para tratar de localizar a los ladrones.

Los dos capturados, de unos 30 años, fueron trasladados a la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y en el marco de esta investigación se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Los cargos podrían aumentar de gravedad en el caso de que hayan contribuido a la destrucción de las joyas (por ejemplo, de cara a vender sus componentes por separado).

Tras esta operación, liderada por la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC), el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, envió felicitaciones a los investigadores por haber trabajado “sin descanso” y les reiteró su confianza.

“Las investigaciones deben continuar respetando el secreto de la investigación bajo la autoridad de la jurisdicción interregional especializada de la Fiscalía de París. ¡Lo haremos con la misma determinación! ¡Seguimos adelante!”, expresó Nuñez, quien hasta hace poco era prefecto de la Policía de la capital, en su cuenta de X.

Pese a estas detenciones, por el momento no hay noticias del paradero de las joyas, que fueron sustraídas en una operación relámpago perpetrada en cuestión de minutos en la Galería Apolo del Louvre —que es el museo más visitado del mundo— el pasado domingo 19 de octubre en horas de la mañana.

Estas están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable ya que pertenecían a la Corona francesa.

En una entrevista al semanario La Tribune Dimanche, publicada antes de que se divulgaran los arrestos, el propio ministro de Interior se confesaba “inquieto” por la suerte de las joyas. “Por desgracia, el botín suele esconderse en el extranjero. Espero que no sea así, sigo confiando”, expresó.

El museo reabrió al público el pasado miércoles, pero la Galería Apolo, a la que los ladrones accedieron por una ventana, se mantiene cerrada hasta el momento.

El debate sobre la seguridad del Louvre sigue mientras tanto candente y una parte de las joyas de su colección fue trasladada el viernes bajo una fuerte escolta policial al Banco de Francia, según la prensa local, a fin de ponerla bajo mayores garantías.

Se desconoce cuándo será posible exhibirla nuevamente en el museo ubicado en el corazón de París, que recibe anualmente a casi nueve millones de visitantes y tiene pendiente una gran reforma para adaptarse a la masificación turística y a la degradación progresiva de las instalaciones.

La solidaridad de otras instituciones culturales

Hasta 57 conservadores y responsables de grandes museos de todo el mundo, como los directores de la galería Tate, del Prado o del MoMA, manifiestaron su solidaridad con el Louvre en una carta abierta en la que hicieron énfasis en que esta clase de instituciones “no son ni bastiones ni cajas fuertes”.

“Su razón de ser reside en su apertura y accesibilidad. En estos momentos difíciles y en esta prueba para el Louvre, expresamos nuestro más sincero apoyo a nuestros colegas, así como a su presidenta y directora, Laurence des Cars”, señalaron en un artículo publicado este lunes por el periódico Le Monde.

El texto recuerda que los museos son “lugares de transmisión y de asombro” que “permiten aprender del pasado, iluminar el presente y dialogar íntimamente con las obras maestras que conservan”. Pero no escapan, resaltan, a la “brutalidad del mundo”. De hecho, alertan de que hacen frente en la actualidad a “actos cada vez más violentos”.

“Lo que ocurrió en el Louvre es uno de los mayores temores de los profesionales de los museos. Algunos de nosotros ya lo hemos vivido. Estos riesgos pesan sobre cada una de nuestras instituciones. Pesan sobre cada obra desde el momento en que se expone”, recalcaron en el mensaje, también suscrito por los directores de la Galería Borghese (Roma), el British Museum (Londres) o el Rijksmuseum (Ámsterdam).

Otras instituciones que se sumaron a este mensaje de solidaridad fueron el Museo Nacional de Antropología de Mexico, el Museu Nacional d’Art de Catalunya o el Centro Pompidou de París. “Con este robo no solo se ataca al Louvre, sino a los propios museos en su misión más fundamental: compartir con el mayor número posible de personas el patrimonio común de nuestra humanidad. Seguiremos llevando a cabo esta misión juntos, con entusiasmo y determinación, junto al Museo del Louvre”, recalcaron los firmantes.