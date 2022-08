Nicolás Montero y su paso por la Secretaría de Cultura de Bogotá

Nicolás Montero, anterior Secretario de Cultura de Bogotá, y la alcaldesa de la capital, Claudia López.

Hoy se posesionó Catalina Valencia como la Secretaria de Cultura, Recreación y deporte de Bogotá, nombramiento que llamó un “reto inmenso”. Su rol durará un año y medio, en el cual se pretende consolidar la política cultural de la capital. “Una política cultural para el cuidado, así como para el fortalecimiento de un sector que hace parte del corazón de nuestra querida Bogotá. También apuestas como la Cultura Ciudadana y el retorno al disfrute y el goce de los espacios artísticos, culturales, patrimoniales y deportivos de Bogotá”. De acuerdo con la alcaldesa Claudia López lo que resta del mandato estará cargado de “felicidad con el regreso de festivales y grandes eventos”. También aseguró que se seguirá trabajando en las diferentes apuestas de cultura ciudadana. Valencia llega a reemplazar al también antropólogo, actor y director Nicolás Montero Domínguez, cuya gestión tuvo proyectos destacados como Red Distrital de Distritos Creativos, una estrategia que busca crear redes que permitan la vinculación de los agentes de estos territorios entre ellos y con la ciudadanía, para que de esta forma logren un mayor alcance y generen atractivo al momento de visitarlos; y Es Cultura Local, que busca apoyar a las agrupaciones y microempresas del sector, para contrarrestar los efectos de la pandemia.

El fortalecimiento de la lectura

Más alla de lo anterior, la gestión de Montero estuvo centrada en diferentes proyectos relacionados con la lectura, como “Leer para la vida”, el Plan de Lectura, Escritura y Oralidad que busca promover, formar, desarrollar y fortalecer las competencias lectoras la población bogotana. “No es leer como una cosa accesoria, sino como algo que cualifique la vida. Queremos que los ejercicios de la educación en general se amarren al proceso de la comprensión de lectura. Sabemos, además, que eso tiene unos índices de desarrollo importantes. Alguien que comprende lo que está leyendo y que lo traduce, que lo vincula a su propia vida, puede convertirlo en un insumo para enriquecer, incluso, sus relaciones laborales”, afirmó Montero hace dos años, cuando se lanzó la política pública. “Lo maravilloso de la lectura es que es un código secularizado y en cualquier momento cualquier persona puede acercarse a ese código. Si me lo preguntas en términos de ambición: yo sueño que cada persona se convierta en un promotor de lectura por lo que significa para cada uno de ellos. Ahí el mundo es infinito”, le dijo a El Espectador.

la ampliación de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (Biblored), gracias a la cual se inauguró, por ejemplo, la biblioteca pública El Mirador en Ciudad Bolívar y se adecuó la Casa de Poesía Silva, la casa que habitó el poeta José Asunción Silva y que se ha convertido en un hogar de la poesía. “Esta colección que ha conformado la Casa de Poesía Silva surge de una donación inicial de las bibliotecas particulares de Eduardo Carranza y María Mercedes Carranza desde hace más de 30 años. Muchas de estas piezas son documentos únicos que deben conservarse adecuadamente, lo cual será uno de los principales retos de BibloRed: garantizar su preservación y garantizar su difusión”, aseguró Montero en entrevista con este diario.

Adicionalmente, el programa de Alfabetización inclusiva: Textos Accesibles fue reconocido por la UNESCO con la nominación al Premio de Alfabetización 2022. La entidad de las Naciones Unidas destacó que el programa resulta innovador al haber sido realizado en bibliotecas públicas, gratuitas y en zonas periféricas de la ciudad y el uso de materiales en diferentes códigos e idiomas.

Los años de Montero atravesados por las letras

La vida personal del anterior Secretario de Cultura también a estado atravesada por las letras. Montero fue el primer invitado al pódcast de literatura de El Espectador “El refugio de los tocados”, para el cual escogió hablar de Bartleby, el escribante. Se topó con el cuento de Herman Melville cuando tenía 18 años. “Las preguntas que hace la literatura siempre serán contemporáneas. Bartleby hoy tendrá una lectura sobre la noción de progreso, sobre qué fue lo que hicimos que hubiésemos preferido no hacer”, afirmó el actor, reflexionando sobre la frase “preferiría no hacerlo”.

Ya como Secretario de Cultura, Montero escuchó otras historias relacionadas con este arte que le hicieron pensar acerca de la creatividad. “La potencia de la creación es la de resignificar las realidades. A mí me gusta contar un ejemplo que encontré hace muy poco en la biblioteca de la cárcel Distrital: pregunté cuáles eran los libros que más consultaban. Me respondieron que los de la sección infantil. Pregunté por qué. Se me ocurrió, antes de que me dijeran algo, que esa sería la forma más sencilla de comenzar a leer. Me dijeron que sí, pero hubo una razón más importante: los internos iban a sacar libros para leerles a sus hijos por teléfono. Y ahí regreso a lo que te comentaba al principio: la creación siempre ha resignificado las realidades, las ha registrado, criticado y ha encontrado sus posibilidades. En este momento nos encontramos en una situación en la que tenemos que resignificar los espacios, los cuerpos y las relaciones. La creación, como siempre, estará presente”, aseguró en entrevista con este medio a inicios de la emergencia sanitaria, en abril de 2020.

El director aseveró que la vida es como la obra misma y que, en ese sentido, la humanidad se siente fascinada por la obra de Franz Kafka, La metamorfosis. “Por eso es que, por ejemplo, tener una conciencia sobre la lectura es tan importante. ¿Por qué leemos El Quijote hoy en día? Porque nos reconocemos en ese personaje. Pero eso no pasa espontáneamente: hay que hacer un esfuerzo. Tenemos que conseguir que todos los lenguajes nos conduzcan a eso. Por eso es que es importante la educación”.