El año de crisis para el Louvre

El 2025 fue un año lleno de obstáculos para el emblemático Museo del Louvre: su crisis más polémica ocurrió en octubre con el robo de las joyas de la Corona de Francia de la Galería de Apolo.

No obstante, este no fue el único hecho que se sumó a los retos que el museo atravesó este 2025. Desde deterioros en la infraestructura hasta la huelga de sus trabajadores, el Louvre se enfrentó a una de las mayores crisis administrativas en el panorama cultural actual.

La urgencia de una renovación y las promesas de Macron

A inicios de este año, se filtró una nota confidencial que Laurence des Cars, directora y presidente del Museo del Louvre, envió a la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati. En este documento, Des Cars advirtió sobre ciertos daños en las instalaciones del lugar turístico, además de la falta de personal y otros problemas que afectaban su funcionamiento.

Posteriormente a esta divulgación, el presidente francés, Emmanual Macron, anunció el programa “Louvre –Nouvelle Renaissance", el cual tendría una considerable inversión obtenida a partir del aumento en el precio de la entrada para turistas no pertenecientes a la Unión Europea.

Además, entre las reformas pensadas para este proyecto se incluyó la creación de una nueva entrada para el museo, así como la construcción de un espacio destinado exclusivamente a la exhibición de la Mona Lisa.

El plan de renovaciones estaría listo para el 2031. No obstante, la urgencia de estas renovaciones se vio evidenciada el 19 de octubre de 2025, cuando ocurrió uno de los robos más controversiales de la historia del arte contemporáneo.

¿Cómo ocurrió el robo de las joyas?

A mediados de octubre, ladrones disfrazados de obreros llegaron en un camión con una escalera extensible y entraron por una ventana del segundo piso del museo que daba a la Galería Apolo y, en apenas siete minutos, lograron sustraer ocho joyas de la Corona Francesa.

Entre estos objetos de valor patrimonial incalculable, se encontraban tiaras, collares y pendientes hechos de zafiros y esmeraldas, que habían pertenecido a figuras de la monarquía como las emperatrices Eugenia y María Luisa, esposas de Napoleón y Napoleón III, respectivamente.

Ante este suceso, Macron expresó lo siguiente a través de su cuenta de X: “El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque forma parte de nuestra historia. Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París. El proyecto Louvre Nouvelle Renaissance, que lanzamos en enero, incluye una mayor seguridad. Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”.

Actualmente, cuatro sospechosos se encuentran bajo arresto por el mediático robo. No obstante, el paradero de las joyas que fueron hurtadas, todavía es desconocido. Esto puso en el ojo del huracán al Louvre y, en los siguientes meses, se dieron otras polémicas que tuvieron incidencia directa en la imagen del museo.

Obras dañadas por una fuga de agua

El 27 de noviembre, el Louvre sufrió una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias, provocada por una ruptura en una tubería que se encontraba en mal estado.

De acuerdo con EFE, Didier Rykner, responsable de La Tribune de l’Art, calculó que “unas 400 obras” resultaron perjudicadas y que algunas de ellas se encontraban en un estado “irrecuperable”. Antes de esto, ya habían tenido que cerrar otra galería debido al deterioro en el que se encontraba.

Sobra la huelga de trabajadores

Debido a las condiciones de trabajo en el museo y la falta de recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura, el 15 de diciembre, los empleados del Louvre entraron en una huelga prorrogable.

“Cada día, los espacios museográficos permanecen cerrados mucho más allá de lo previsto en el plan de apertura garantizada debido a la falta de personal suficiente, así como a fallos técnicos y al deterioro del edificio”, dijeron los sindicatos, en una carta dirigida a la ministra de Cultura, Rachida Dati, de acuerdo con EFE.

Esto hizo que el museo permaneciera cerrado un día y que abriera parcialmente los siguientes dos, omitiendo el martes 16 de diciembre, ya que el Louvre no abre sus puertas los martes.

El 19 de diciembre, los trabajadores anunciaron que suspendían la huelga por el periodo de festividades, pero declararon que volverían a reunirse el 5 de enero de 2026, ya que consideran que no hubo “los avances suficientes”.