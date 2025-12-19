El Louvre abre nuevamente sus puertas tras el fin de la huelga de sus trabajadores

La protesta de los trabajadores del Louvre se dio por las condiciones laborales y la falta de recursos del museo. Foto: EFE - EFE

El Louvre pudo abrir este viernes “con normalidad”, después de que el personal del museo más visitado del mundo votara por el fin de la huelga, tras tres días de paro en protesta por las condiciones de trabajo, y en un contexto de crisis por el robo de joyas en octubre.

La famosa pinacoteca estuvo totalmente cerrada el lunes, en el inicio de la movilización. Tras el día de cierre semanal habitual, el martes, el establecimiento abrió el miércoles y el jueves parcialmente, para poder acoger a los numerosos visitantes con entrada que esperaban poder acceder al museo. La dirección indicó el viernes que el establecimiento abriría “con normalidad”.

Los trabajadores, reunidos en asamblea poco antes, votaron no continuar la huelga, pero mantuvieron su convocatoria para después de las fiestas de fin de año, debido a que no hubo “los avances suficientes” en las negociaciones, indicaron los sindicatos CGT y CFDT.

La próxima reunión asamblearia del personal, para decidir si reanudan el paro, está prevista para el 5 de enero de 2026.

La movilización se produce en un contexto de crisis en el Louvre, que en 2024, recibió a casi nueve millones de visitantes, la mayoría extranjeros.

El museo está en el ojo del huracán desde el robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.