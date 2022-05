“El Árbol de Matías”, escarbar en el pasado para entender el presente

Muestra de una de las animaciones presentes en “El Árbol de Matías”, documental dirigido por Pilar Perdomo. Foto: cortesía Medusa Films

El Árbol de Matías surgió motivado por el hijo de la directora Pilar Perdomo Munévar, quien un día le preguntó por su bisabuelo. A raíz de esto, ella decidió construir un documental para contarle la historia de su familia, marcada por el conflicto armado y la violencia colombiana. “La idea de hacer esta película nació cuando mi hijo Matías, en ese entonces de cinco años, me preguntó por mi abuelo paterno. En ese momento no supe si debía decirle la verdad, y en caso tal cómo debía hacerlo. Cómo decirle que a mi abuelo lo habían matado al inicio de una guerra que lleva varias décadas en nuestro país. Yo me cuestionaba si debía hablarle de estos temas, qué tanto podía entenderlo y si eso lo afectaría. Además, recientemente un familiar había sido reclutado, lo cual me impactó profundamente. El círculo vicioso de las armas y la guerra seguía tocando a los hombres de mi familia”.

Es así como Perdomo emprendió un viaje hacía el pasado en compañía de Matías, su hijo. Juntos recorrieron un camino por hechos dolorosos, que no solo han marcado a su familia, sino también al país, pero que al mismo tiempo trasmiten un mensaje de esperanza y reconciliación.

El documental es también una herramienta pedagógica, aquella que puede ser utilizada por los colombianos como parte del legado de la Comisión de la Verdad. “La idea es que se utilice como un cine foro, y yo escribí una cartilla que guiaría ese cine foro con la asesoría del equipo de pedagogía de la Comisión de la Verdad”. El Árbol de Matías también hace parte del ciclo Que Haiga Paz. Verdad, resistencia y reconciliación, una muestra en la que participan relatos cinematográficos que hablan de las heridas de la guerra, y cómo a pesar de todo es posible construir iniciativas colectivas de resistencia, solidaridad, resiliencia y dignidad.

El largometraje se desarrolla en seis capítulos, cuyos nombres están inspirados en las partes de un árbol: la tierra; el abono, la semilla, la raíz, el tronco, las ramas, y las flores; los frutos. Además, las escenas realistas del documental se mezclan con animaciones que contrastan con los paisajes de Chaparral, Tolima, lugar central de los principales acontecimientos de esta historia.

“Al no tener tantos prejuicios como los adultos, los niños y niñas tienen un sentido de justicia social innato y, el entender el contexto de su familia, región y país, nutre ese sentido común. Me di cuenta de que era importante hablar, guiándome por la curiosidad de Matías, ir a su ritmo, sin forzar. Podía intentar explicar las cosas desde el principio, de forma sincera, sencilla y amorosa, acompañando y conteniendo las emociones que estos hechos generaban”, dice Pilar Perdomo sobre la importancia de hablar con los niños acerca de lo que sucede a su alrededor.

El Árbol de Matías también ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales como 12 Cine En femenino, la XXII MIDBO, 14 Festival Internacional de Cine de Cali, II Festival de Cine Instar, 35 Festival de Cine Ibero-latinoamericano de Trieste, 10th Philadelphia Latino Film Festival y el 11 International Filmaker Festival of New York 2022.

El documental se estrena mañana 17 de mayo en la Cinemateca Distrital a las 7:00 p.m., y continuará con funciones hasta el 30 de mayo. El viernes, a las 6:00 p.m., llegará a las pantallas de Cali en el Museo La Tertulia. El jueves 9 de junio se llevará a cabo en Medellín un conversatorio en el Museo de Arte Moderno.