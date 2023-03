El arte de lo infinito

La artista colombo-israelí Orly Anan estrenó su cortometraje “Ein Sof” en la Feria Internacional de Arte de Venecia en 2022. / Orlando Vega y Materia Studio

¿Cómo comenzó su investigación que culminó en este cortometraje?

Ein Sof es realmente un concepto cabalístico o metafísico que habla sobre la infinidad, donde todo empieza y termina, como esa serpiente que se muerde la cola. Me encantó trabajar con ese concepto para justo emprender una carrera artística de investigación sobre creación de personajes y canalización de personajes con poderes metafísicos. Me gusta mucho la idea de mezclar diferentes ramas espirituales, culturas que en sinergia manifiestan otra y que al final todo va a tener una referencia. Nadie se inventa nada. Entonces me gusta esa idea de mezclar mi cultura colombiana y barranquillera, crecí entre maletas de disfraces y ese concepto de la transformación y esa oportunidad del Carnaval de Barranquilla de desdoblarse, transformarse y performar. Para mí eso es fantástico. La investigación entre el disfraz, la transformación, el performance, el activismo, la espiritualidad, el ritual, todos estos conceptos se ven reflejado en Ein Sof como una primera conclusión en la que se desaglomeran todos estos personajes para contar esta historia que sigue en desarrollo. No es un proyecto que tenga un final, como sugiere el título.

¿Qué representa para usted el concepto de infinito?

El concepto de infinito realmente no se sabe donde acaba, sabemos dónde empieza, pero su final no se puede medir, como los números. Me encanta esa idea de que realmente no sabemos cuál es el final, nadie tiene esa respuesta porque es el infinito. Puedes intentar entender, pero creo que dentro de la capacidad de la mente humana es casi imposible captar la infinidad, no sabemos nada después de nuestro sistema planetario, no sabemos cuántos más hay. Me fascina ese pensamiento de que las ideas son infinitas. No sé si esto les pasa a todos, pero en ocasiones me preocupaba que se me acabaran las ideas o que no quería darle todas mis ideas a un solo proyecto, pero me di cuenta de que si estoy conectada conmigo misma y con mi propósito, en un estado meditativo, siempre van a llegar nuevas ideas. Es este concepto de abrir el canal de la creatividad y experimentar con ese infinito.

¿Cómo fue el proceso de creación de los personajes de su corto?

El proceso de los personajes cada vez es diferente. Hay veces en las que veo un material y me inspira algo, o ver una foto, leer un texto o conocer a una persona, muchas cosas pueden llegar a inspirarme. Crear un personaje, en este caso, era más la idea de mezclar mensajes cabalísticos de poder y trabajar con mantras con los que no fuera necesario conocer el significado de cada letra, solamente por el valor numérico y valor que tiene la palabra, la forma en que resuena, ya tiene un poder. El tema era encontrar la manera de darle ese poder a cada personaje, y así se fueron desarrollando. Esto es a nivel de concepto. En cuanto a diseño, este proyecto fue muy improvisad. Tenía un estudio de arte en Ciudad de México y fue uno de estos proyectos donde sacas las telas y todas las cosas que tienes y haces una especie de collage. Así se fueron creando las texturas y colores para cada personaje.

¿Cuándo y cómo se interesó por la cábala?

Toda mi vida me ha interesado esto. Soy judía tradicional, pero no en la práctica. Siempre habían estado, de alguna forma, en mi presente las letras. Estoy relacionada con las letras hebreas desde que nací y luego adentrarme más en la cábala fue como un encuentro místico que tuve con un cabalista, que es como si fuera un tarotista. Ellos abren un libro llamado Zohar, que es el libro del esplendor y el más importante de la cábala, y es como si fuera una lectura del tarot. Esto me pasó de camino a Jerusalén desde Tel Aviv, y ahí tuve ese encuentro que terminó de sellar mi interés por esto, a lo que ya le tenía mucho respeto, porque se dice, y es real, que para estudiar necesitas tener más de 50 años para comprender los conceptos cabalísticos. Es muy reciente el poder utilizar estas ideas en la vida cotidiana, pues estuvo guardado durante mucho tiempo. En ese encuentro con este hombre me dijo que debía trabajar con letras hebreas dentro de mis creaciones, así no se vieran. Eso me quedó resonando como tema de investigación infinito, así mis personajes tienen una carga más allá de lo visual y artístico, así como un peso espiritual, ya que me interesa combinar el arte con el ritual y la sanación.

Habla sobre el arte y la sanación, ¿ve en el arte un poder transformador y sanador?

Totalmente. Creo que para todos los artistas hacer su propio arte es un método de supervivencia y es absolutamente necesario e indispensable. No creo que ningún artista, para no hablar solo de mí, que tiene esa necesidad artística, pueda vivir sin expresarlo. Porque al fin y al cabo cada pieza o cada época de investigación en la que he estado sumergida refleja definitivamente el estado emocional en el que estoy y me intriga no solamente hacia el exterior, sino en el interior esa investigación interna como persona de quién soy.