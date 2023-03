El arte de pintar con aguja e hilo

Cécile Davidovici estudió cine y teatro antes de dedicarse al arte textil.

¿Cuándo y cómo se inició en el bordado?

Cuando mi madre falleció, hace unos años, sentí que necesitaba un cambio en mi trayectoria artística. Tomé una aguja y algo de hilo al azar en 2018 y me obsesioné con el bordado de inmediato. Ahora sé que me estaba perdiendo el aspecto tangible de las cosas. Hacer piezas de arte que realmente puedo tocar fue un punto de inflexión.

Primero se dedicó al cine y al teatro, ¿cómo fue el proceso de cambio de disciplina hacia el arte?

Fue muy natural. Pasé de una forma de arte a la otra. Solía ​​escribir historias para películas y ahora las escribo con hilos. Me parece muy interesante el hecho de que en varios idiomas texto y textil tengan la misma etimología.

También creo que llevo las mismas historias alrededor. Y es divertido notar que mi primera serie de bordados fue un buen puente entre las dos formas de arte [la obra, titulada <<1988, se inspiró en imágenes de VHS de los viejos videos caseros de su familia].

¿Cómo desarrolló su técnica característica?

¡No sucedió de la noche a la mañana! Me atrajo el retrato muy rápido, pero las técnicas comunes me bloquearon porque, para mí, carecían de luz y transparencia. Experimenté mucho hasta que di con la técnica que uso hoy. Solía ​​usarlo solo para la piel y actualmente lo estoy expandiendo a objetos. Veremos a dónde va esto...

¿Cuál es el proceso para crear una de sus piezas y cuánto tiempo le lleva?

Realmente depende de la pieza, pero la mayoría de las veces empiezo tomando fotos y haciendo fotomontajes. Solo después empiezo a bordar. Hice un autorretrato en 2022 llamado La jeune fille au miroir (La chica del espejo), pieza que me llevó de dos a tres meses. No cuento mis horas. A veces puede ser frustrante ser tan lento, pero también es una gran parte de por qué amo tanto el bordado. Te transporta en un lugar tranquilo y relajante.

¿De dónde toma su inspiración?

Siempre me resulta difícil responder a esta pregunta porque me inspiro en cada pequeña cosa de mi vida, sin prestar realmente atención. A veces es obvio y a veces está escondido y sale en una pieza en particular sin que me dé cuenta. Trabajo mucho con mis instintos.

¿Qué representan para usted el arte y el bordado? ¿Qué cree que el hilo y el bordado le permiten comunicar?

Me encanta cómo el textil me devuelve a mis primeras horas de vida. ¿No es lo primero que nos cubre (después de los brazos de un padre)? También es una increíble línea de tradición que continúa creciendo y evolucionando. Para mí es importante dar una nueva luz a este medio y mostrar que puede ser tan especial como cualquier otra forma de arte.

¿En qué piensa mientras crea una pieza?

Nada. Y eso es lo que me gusta de este medio. Es completamente meditativo. He llegado a un punto en el que justo después de elegir un color, dejo que mis manos hagan lo suyo. De nuevo, es muy intuitivo.

¿Cuál fue su proyecto favorito para trabajar y por qué?

La pieza en la que estoy trabajando mientras trabajo en ella siempre es mi nueva favorita, ¡lo cual es una oportunidad, considerando la cantidad de tiempo que paso en una pieza! Me emociono más cuando tengo una idea nueva y trato de crearla. Me encanta ver cómo una pieza cobra vida poco a poco.

¿Cómo ha evolucionado su estilo desde su primera serie hasta ahora?

Desde un punto de vista puramente técnico (y eso es muy importante para mí, porque siento que mi estilo está intrínsecamente ligado a la exploración de la técnica), pasé de un hilo más grueso a un hilo realmente delgado. Soy muy apegada a los detalles y también comencé a explorar el fieltro de lana e incorporarlo a mis piezas.

¿Cómo cree que el arte textil tiene un impacto en el mundo del arte?

Creo que ha sido subestimado durante mucho tiempo porque es un medio que la mujer usa a menudo, y las mujeres no se ven como artistas. Creo que está cambiando para mejor y espero que continúe, porque es una forma de arte increíble.