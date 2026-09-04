El MAMBO celebra 100 años de Armando Villegas con una retrospectiva de 150 obras

El Museo de Arte Moderno de Bogotá inauguró un nuevo ciclo expositivo. Foto: MAMBO

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El MAMBO inauguró la exhibición “Villegas 100 años. Retrospectiva”, en homenaje a Armando Villegas. La muestra reúne más de 150 obras del periodo entre 1950 y 2013.

Villegas ha sido considerado como un pionero del arte moderno en Colombia y la muestra curada por Valentina Gutiérrez Turbay y la Fundación Armando Villegas estará abierta hasta el 17 de enero de 2027.

Nacido en 1926, en Pomabamba, Perú, el artista peruano-colombiano se destacó por su “fluidez entre multiplicidad de estilos, temáticas y materiales, tomando el mestizaje como una forma de hacer obra: hacer convivir en un mismo cuadro la academia y la artesanía, el cubismo y el tocapu inca, la abstracción y la figura, sin fundirlos”, según resaltó un comunicado de prensa.

A pesar de que históricamente se ha considerado que “pintó el mestizaje”, a través de sus guerreros, vírgenes y criaturas fantásticas, la muestra sugiere otra hipótesis: “en la obra de Villegas, el mestizaje no es un simple asunto temático ni una iconografía, sino su gramática y su lógica de composición. En sus lienzos, ensamblajes y collages, Villegas une distintos mundos e imaginarios sin fundirse por completo. Combina la técnica académica con la artesanía y hace dialogar la historia del arte occidental con los antiguos patrones geométricos incas”, mencionó el MAMBO.

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Villegas creció rodeado de arte colonial y del legado de un linaje de artesanos. Llegó a Colombia en 1951 y se instaló como estudiante de la Universidad Nacional en Bogotá, tras recibir una beca para estudiar pintura mural. Tres años más tarde, presentó su primera exhibición individual, sobre la que Gabriel García Márquez aseguró: “Tengo la satisfactoria impresión de estar asistiendo al principio de una obra pictórica asombrosa”.

Desde entonces, su carrera artística se vio marcada por la experimentación. La obra de Armando Villegas no es fácil de catalogar en un único movimiento o género, pues se desenvolvió entre la abstracción geométrica y la figuración, con las que construyó un universo pictórico lleno de guerreros, vírgenes y criaturas fantásticas que llevaron su obra hacia el terreno conocido como el “realismo fantástico”. “Lo que no se puede permitir es el encasillamiento”, afirmó Villegas.

Además de artista, Villegas se dedicó a la docencia y durante 50 años se desempeñó como profesor en distintas universidades. Fue director de Artes Plásticas en la Universidad Nacional y cofundador de Bellas Artes en la Universidad de los Andes y en 1993, en reconocimiento a sus aportes al arte y la cultura del país, el presidente César Gaviria le otorgó la nacionalidad colombiana.

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