El Barrio Rojo de Hamburgo

En 1960 la agrupación The Beatles llegó a la ciudad alemana portuaria de Hamburgo. Presentamos una crónica por el Barrio Rojo de esa ciudad.

Todo puerto marítimo que se respete tiene o tuvo su barrio para el goce pagano de los marineros que recalaban en sus muelles: La zona roja de Ámsterdam; Monterrey en Buenaventura, y La Pilota en Tumaco. Por eso, Hamburgo no podía ser la excepción: St. Pauli, y lo visitamos el sábado 01 de mayo del 2021. St. Pauli tiene fama y tradición de ser un centro de diversión y entretenimiento y esta fama deriva de la cercanía al puerto y los marineros. De hecho, aquí funciona el famoso Barrio Rojo de Hamburgo. También cuenta con muchos bares y discotecas, y los mismos The Beatles vivieron aquí antes de hacerse famosos. Hay de todo y por supuesto abundan también los sex shops y los clubes de strippers. Se pueden ver prostitutas en la calle, ya que la prostitución está permitida en ciertas horas del día y hay ciertos lugares parecidos al Barrio Rojo de Ámsterdam con mujeres en las vitrinas. Con los años, el barrio ha ido cambiando, abriendo y cerrando burdeles y teatros, orientándose más a la movida de gente joven y salidas nocturnas, más que a la prostitución exclusivamente.

La fama mundial de The Beatles despegó en Hamburgo en 1960, donde la banda de Liverpool pasó penurias, pero encontró su identidad. El 17 de agosto de 1960, cinco músicos desconocidos de Liverpool pisaban el escenario en el notorio club Indra de Hamburgo, junto al Reeperbahn de la ciudad y usaron entonces el nombre artístico de “Silver Beatles”. Había muy pocos conciertos para ellos en su ciudad natal, Liverpool en Inglaterra, por lo que el contrato para tocar en un club en la ciudad portuaria alemana fue más que oportuno. Después de su presentación en el club nocturno Indra, los músicos tocaron en otros locales de Hamburgo, incluidos el Kaiserkeller, el Top Ten y el Star Club. Aquí fue donde The Beatles celebraron sus primeros éxitos y eliminaron la palabra “Silver” del nombre de la banda. Sus cortes de pelo característicos también se pusieron de moda en Hamburgo.

La banda deambuló por alojamientos nada lujosos en el Reeperbahn. Tenían deudas en los bares; la policía los detuvo por causar altercados en público. La fama y la riqueza estaban todavía muy lejos, según Paul McCartney: “Vivíamos detrás del escenario en el cine Bambi, justo al lado de los baños. Cada uno ganó 30 marcos alemanes por noche, por una sesión de siete horas que duraría hasta las primeras horas de la madrugada; el fin de semana tocaban una hora extra. Vivían de albóndigas, cerveza y anfetaminas. Su repertorio creció con cada sesión. Fue un momento que unió a la banda y eso permitió que se desarrollara el legendario sonido de The Beatles. Lo hicieron tan bien que Horst Fascher, propietario del Star Club y una celebridad local, los notó. Contrató a The Beatles para su club, donde dijo: “aprendieron viendo los espectáculos teatrales de otras estrellas”. Tocaron en el Star Club por última vez en la víspera de Año Nuevo de 1962. The Beatles se habían convertido en músicos a los que les esperaba a fama mundial, en una carrera que comenzó en Hamburgo. Hoy tuve el privilegio de conocer su monumento, y pasar rápidamente sin mirar vitrinas por St. Pauli, porque andaba con mi señora y mi hijo...

