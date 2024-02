El cine francés celebra su fiesta anual en medio de denuncias por violencia sexual

La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, ofrece declaraciones a los medios este viernes en París. Decenas de personas se concentraron este viernes por la tarde a las puertas del teatro Olympia de París, Francia, donde esta noche tiene lugar la 49ª edición de los Premios César, para denunciar las violencias sexistas y sexuales en la industria del cine francés, así como otra protesta en la que se pidió el alto el fuego en Gaza. "(La situación actual en la industria) demuestra que la violencia sexista y sexual en el cine no es un hecho aislado. Es una violencia que forma parte de un sistema", aseguró ante los medios Sophie Binet, secretaria general de la CGT. "Hay un código laboral que debe aplicarse en todas partes", para evitar situaciones como las denunciadas, añadió. Foto: EFE - Edgar Sapiña

La tempestad del movimiento #MeToo no ha amainado en Francia, sino todo lo contrario, y la nueva oleada de acusaciones la lidera la actriz Judith Godrèche, acompañada por Isild Le Besco. Ambas acusan a los cineastas Benoît Jacquot y Jacques Doillon de haber ejercido una manipulación psicológica sobre ellas hace décadas, cuando empezaban en el mundo del cine.

Godrèche fue pareja de Jacquot después de rodar bajo sus órdenes Les mendiants en 1986. La joven se fue a vivir con él cuando tenía 15 años, sin que sus padres supuestamente objetaran nada. Él tenía 39 (actualmente 77). Esa relación fue vivida ante los ojos de la opinión pública, durante seis años, y en particular del cine francés y de los platós televisivos, donde ambos se prodigaron.

La intérprete denuncia ahora a su expareja de violación. Por su parte, él asegura que todo es falso y que fue él quien cayó bajo su “poder”. Godréche filmó también bajo las órdenes de Doillon cuando aún era menor, como sucedió años después con Isild Le Besco.

Esta actriz mantuvo también una corta relación con Benoît Jacquot cuando tenía 16. Jacquot, asegura que Isild Le Besco, la sometió a una relación abusiva y dominadora. En su testimonio, contó también que cuando tenía 17 años, supuestamente rechazó los avances de Jacques Doillon (79 años en la actualidad), a lo que él supuestamente replicó negándole un papel. Doillon lo niega y asegura que ella mintió y fue por ello que no obtuvo el papel. Ahora Isild Le Besco declaró que va a demandar a ambos directores, como ya lo hizo Judith Godrèche.

“Nuestras jóvenes sufren en silencio”

Las declaraciones de ambas actrices han sido secundadas por otras colegas y ahora la intriga es saber si Judith Godrèche acudirá a la gala de los César, que se celebra en la sala de fiestas Olympia. “Que yo vaya o no a los César importa muy poco”, aseguró esta semana. “A mí también me gusta que me mimen. Pero (...) nuestras jóvenes sufren en silencio. Y una vez más, el gobierno se calla, los actores, los directores se callan”, acusó la actriz, que tiene sin embargo cita ante el Senado francés para prestar testimonio la semana que viene.

El cine francés ha vivido “una ceguera colectiva” que “ha durado años”, declaró la ministra de Cultura, Rachida Dati, en una entrevista publicada este viernes. Judith Godrèche “dice cosas muy simples. Nos está diciendo ‘era una niña. Todos lo vieron y nadie dijo nada’”, añadió. Jacques Doillon tiene lista una nueva película, “CE2″, sobre el acoso escolar en primaria. Una de sus protagonistas, Norah Hamzawi, pidió públicamente que no estrene.

Sindicatos y asociaciones feministas convocan a manifestarse frente al Olympia antes de la ceremonia. Todas estas controversias opacan lo que muchos observadores coinciden en tildar de buen momento del cine francés. Además de la recuperación de la asistencia a salas poscovid, la gran favorita a los César (11 nominaciones), “Anatomía de una caída”, de Justine Triet, está también nominada a los Óscar (5) del 11 de marzo. En la gala del César compite con “El reino animal”, una película de ciencia ficción de Thomas Cailley (12 nominaciones).

Del lado de los actores, entre los favoritos figuran la alemana Sandra Hüller (“Anatomía de una caída), Hafsia Herzi, (”Le ravissement”), Romain Duris (“El reino animal”) o la revelación del año, Raphaël Quenard (por dos roles, en la comedia “Yannick” y “Perro feroz”). Hace un año, la Academia del Cine Francés prohibió la participación en la gala del cine de cualquier profesional acusado o condenado por hechos violentos.

La estrella Gérard Depardieu, que ha ganado dos veces el César al mejor actor, hace años que no acude a la gala. Las acusaciones en su contra contribuyeron a precipitar el #MeToo francés. Depardieu está a la espera de juicio, después de ser imputado por supuesta agresión sexual contra una actriz en 2020, y enfrenta otras denuncias de mujeres que lo acusan de ser un depredador sexual.

