Llevar a Colombia a las pantallas, un trabajo de ingeniería musical

En 2021, Daniel Cortés ganó el Latin Grammy por su trabajo como ingeniero de grabación del álbum "Cumbiana" en la categoría de Mejor álbum tropical contemporáneo. Foto: LUCHOBIIT@GMAIL.COM - LUISPARADA

Hablemos de la identidad musical que se le dio a la serie “El club de los graves”.

La serie trata de unos chicos de una escuela con énfasis musical, pero se dividen en dos grupos: los agudos, que son aquellos que fueron elegidos en una audición y son los más populares, y los graves, que son los que no fueron elegidos, y los más rebeldes. Carlos Vives es un profesor nuevo que entra a enseñarles a estos últimos. Desde el concepto se demarca esta diferencia de sonido de los agudos y los graves. Los agudos es hacia el lado pop, moderno, es un sonido más fresco e inclinado hacia lo que está pegando. Los graves tienen una identidad más rockera, es muy basada en la estética de El rock de mi pueblo, de Carlos Vives, pero también tiene cumbia y vallenato, todo es más tropical. Hay muchas canciones que son con clarinete, música de banda, incluso papayera.

Es la segunda vez que trabaja en un proyecto relacionado con Disney. ¿Cómo ha sido la intención de este tipo de compañías por acercarse a la música colombiana?

La vez pasada trabajamos con la película Encanto, de Disney, y esta vez El club de los graves es con Disney + propiamente, que es otro cuento, pero que igual tiene los mismos principios de la compañía, en donde la música es un factor muy importante. Todos recordamos las canciones de Disney de cuando éramos niños, adolescentes. Disney quería hacer algo así en Colombia, y cree mucho en la trayectoria que tiene Carlos Vives y su importancia en la música colombiana, entonces ellos querían que él pusiera su huella en Encanto. Hubo mucha apertura creativa. Desde Los Ángeles estimulaban sus arreglos musicales, gran parte del demo, pues también fue producido por él y por todo nuestro equipo, en el sentido de proponer qué instrumentos iba a haber, qué instrumentistas iban a tocar, de qué manera, etc.

¿Por qué cree que ha surgido esa intención de darle un rol a la música colombiana en ese tipo de espacios?

Pienso que se va reconociendo cada vez más la riqueza cultural, y en este caso musical, de Colombia a nivel global. Creo que eso en gran parte es gracias a grandes artistas que se han vuelto virales a nivel mundial, que han puesto a Colombia en los oídos de la gente y en la curiosidad. Cada vez que la gente se sumerge en la cultura colombiana y en la música, descubre mucha riqueza. Gran parte de lo que es llamativo para los productores extranjeros es la parte rítmica de la música colombiana.

¿Qué tiene de particular esa parte rítmica colombiana?

Tiene mucho que ver con la historia de Colombia, con el mestizaje, con las colonias, con los esclavos africanos, los indígenas. Colombia por su historia, al igual que en gran parte de Latinoamérica, vivió esa mezcla que se dio entre razas y culturas distintas, todo eso se refleja en muchas expresiones culturales. En Europa, que tiene una música que ha sido registrada desde mucho antes, la música clásica tiene unas formas muy estandarizadas, unos ritmos formales, que aquí la música, sobre todo la que ha sido influenciada por África, rompe. En algún sentido es más minimalista, pero al mismo tiempo mucho más compleja y rica.

¿Cree que hay elementos de esa herencia cultural que se han ido perdiendo o que están en riesgo?

Como sucede con las lenguas, hay cosas que poco a poco, si no se tiene el apoyo y las ganas, se van a ir extinguiendo, pero también creo que hay mucha gente que hoy en día las valora mucho y se dedican a eso. Hay muchos músicos en Bogotá, en Medellín y en otras ciudades y pueblos tradicionales que se dedican a músicas y a nichos muy específicos y, gracias a eso, aportan a mantenerlos vivos. El problema es que no siempre tienen el apoyo que sería ideal. Seguramente hay gente a quien le encantaría dedicar su vida a preservar la música de gaitas, a estudiarla e investigarla, pero por motivos económicos eso no es viable. Es un poco el espejo de la premisa de la serie, puede parecer más fuerte y popular el reguetón o el pop, y son subestimados los ritmos más tradicionales.

