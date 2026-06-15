Publicidad

Home

El Magazín Cultural

El colombiano Efrén Giraldo fue reconocido por su labor ensayística en España

La labor ensayística del escritor y profesor colombiano Efrén Giraldo y la escritora y editora argentina Liliana Viola fue reconocida este lunes por la Fundación Finestres de Barcelona (España), que los incluyó entre los seis ganadores de sus Becas Finestres de Ensayo 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
15 de junio de 2026 - 10:21 p. m.
Efrén Giraldo recibió el Premio No Ficción Latinoamérica Independiente 2022 por "Caminos del moriche: cuaderno vegetal de La Vorágine”.
Efrén Giraldo recibió el Premio No Ficción Latinoamérica Independiente 2022 por "Caminos del moriche: cuaderno vegetal de La Vorágine”.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Estas becas buscan “fomentar” la escritura de ensayo y crónica humanística, así como la divulgación científica, histórica, política, musical y artística para “fortalecer el ámbito del ensayo y la no ficción, que necesita estímulos para crecer y ofrecer respuestas a un mundo cada vez más desconcertante”, según la institución.

Las becas suponen una ayuda directa de 25.000 euros a cada autor e incluyen una estancia de un mes en la bucólica Residencia Literaria Finestres, un proyecto de la fundación orientado a “fomentar la vocación literaria”.

Le sugerimos leer: La IA cambió la forma de hacer política en las presidenciales

Los otros cuatro reconocidos con estas becas son los españoles Sara Barquinero, Xavier Pla, Gabriel Ventura y Emma Zafón.

El jurado de las Becas Finestres de Ensayo en castellano, idioma en el que fue reconocida la labor de Giraldo, Viola y Barquinero, seleccionó tres proyectos que poseían “enfoques sólidos y temáticas relevantes”.

Efrén Giraldo (Medellín, Colombia, 1975) tituló su propuesta ‘A quien recoge huesos le conviene hallar violetas’, a partir de la experiencia de una madre buscadora de La Escombrera, una de las fosas comunes más grandes de Latinoamérica.

Podría interesarle leer: Borges, 40 años después: el escritor que hizo del mundo una biblioteca

‘La era del consuelo. No morir, no nacer, no sufrir: promesas del siglo XXI’ es la propuesta de ensayo de Lilian Viola (Buenos Aires, 1963), con la que su autora “pretende cartografiar cómo tramita la finitud y su dolor una sociedad hiperconectada”.

Sara Barquinero (Zaragoza, España, 1994) presentó ‘Limbo. La realidad en suspensión’, donde parte de un contexto en el que la Filosofía “ha decidido no preguntarse más por la realidad” y argumenta que se está viviendo “un segundo romanticismo: afición a la superstición, sensación de sinsentido y desconfianza en el futuro”.

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Efrén Giraldo

Liliana Viola

Ensayistas latinoamericanos

Fundación Finestres de Barcelona

Becas Finestres de Ensayo

Escritores colombianos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.