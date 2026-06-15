El colombiano Efrén Giraldo fue reconocido por su labor ensayística en España

Efrén Giraldo recibió el Premio No Ficción Latinoamérica Independiente 2022 por "Caminos del moriche: cuaderno vegetal de La Vorágine”. Foto: Cortesía

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Estas becas buscan “fomentar” la escritura de ensayo y crónica humanística, así como la divulgación científica, histórica, política, musical y artística para “fortalecer el ámbito del ensayo y la no ficción, que necesita estímulos para crecer y ofrecer respuestas a un mundo cada vez más desconcertante”, según la institución.

Las becas suponen una ayuda directa de 25.000 euros a cada autor e incluyen una estancia de un mes en la bucólica Residencia Literaria Finestres, un proyecto de la fundación orientado a “fomentar la vocación literaria”.

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Los otros cuatro reconocidos con estas becas son los españoles Sara Barquinero, Xavier Pla, Gabriel Ventura y Emma Zafón.

El jurado de las Becas Finestres de Ensayo en castellano, idioma en el que fue reconocida la labor de Giraldo, Viola y Barquinero, seleccionó tres proyectos que poseían “enfoques sólidos y temáticas relevantes”.

Efrén Giraldo (Medellín, Colombia, 1975) tituló su propuesta ‘A quien recoge huesos le conviene hallar violetas’, a partir de la experiencia de una madre buscadora de La Escombrera, una de las fosas comunes más grandes de Latinoamérica.

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‘La era del consuelo. No morir, no nacer, no sufrir: promesas del siglo XXI’ es la propuesta de ensayo de Lilian Viola (Buenos Aires, 1963), con la que su autora “pretende cartografiar cómo tramita la finitud y su dolor una sociedad hiperconectada”.

Sara Barquinero (Zaragoza, España, 1994) presentó ‘Limbo. La realidad en suspensión’, donde parte de un contexto en el que la Filosofía “ha decidido no preguntarse más por la realidad” y argumenta que se está viviendo “un segundo romanticismo: afición a la superstición, sensación de sinsentido y desconfianza en el futuro”.