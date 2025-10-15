El concierto en Bogotá que celebrará los 20 años del Cartagena Festival de Música

El Congreso de la República de Colombia reconoció el Festival como Patrimonio Cultural de la Nación en 2023. Foto: Prensa Cartagena Festival

El próximo 25 de octubre, a las 4:00 p. m., el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Bogotá recibirá un concierto especial que dará inicio a la conmemoración de los 20 años del Cartagena Festival de Música. La presentación servirá como apertura de la edición número 20, programada del 4 al 12 de enero de 2026 en la ciudad amurallada.

El concierto combinará la actuación del dúo internacional formado por la arpista galesa Catrin Finch y la violinista irlandesa Aoife Ní Bhriain, quienes iniciaron su colaboración en 2021 durante la pandemia, con la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Rubián Zuluaga. Finch y Ní Bhriain estrenarán obras comisionadas para su formación, incluyendo piezas de Bach, Saint-Saëns y Valeri Kikta.

Posteriormente, la Filarmónica de Bogotá presentará un repertorio internacional que abarca la península ibérica, el mundo eslavo y Europa oriental, con composiciones de Enrique Granados, Edvard Grieg y Piotr Ilich Tchaikovsky. Esta programación anticipa el enfoque de la edición 20 del festival, titulada “El alma & el cuerpo: Universalismo musical y escuelas nacionales”, que busca “equilibrar la tradición con la mirada global de la música”.

Sobre el Festival

El festival, fundado en 2007 por Víctor y Julia Salvi, ha reunido durante dos décadas a músicos y ensambles internacionales y ha dado visibilidad a talentos colombianos, fomentando la formación y la circulación del repertorio nacional. En 2023, la Orquesta Sinfónica de Cartagena, surgida del festival, cumplió diez años y hoy continúa apoyando la educación musical en la ciudad.

La edición 20 combinará retrospectivas de repertorios clásicos —Bach, Mozart, Beethoven, Falla— con proyectos innovadores como producciones de ópera en colaboración internacional, clases magistrales y talleres dirigidos a jóvenes músicos y lutieres del país.