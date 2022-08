El Consejo Internacional de Museos aprobó una nueva definición de museo

El museo Hermitage de San Petersburgo es uno de los más importantes del mundo, con una colección formada por más de tres millones de obras de arte. Su origen contó con piezas de Catalina La Grande, en la que se incluían obras de Rubens o Rembrandt. Foto: Archivo Particular

En medio de las discusiones del vigésima sexta conferencia general del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) se aprobó la nueva definición para los museos el pasado 24 de agosto. Después de un voto casi unánime por parte de los profesionales que asistieron en representación de los 126 estados miembros, la deliberación llegó a su final luego de 18 meses.

El texto final que aprobaron en la conferencia propone como nueva definición que “un museo es una institución permanente sin fines de lucro institución al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Operan y se comunican de manera ética, profesional y con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos”.

Esta definición se convierte en una más contemporánea y completa con la aparición, por primera vez, de palabras como “accesibilidad”, “inclusividad”, “diversidad” y “comunidad”. Lo cual, de acuerdo con Jasmine Liu de Hyperallergic, “marca una concepción más horizontal y democrática del museo moderno”.

La última vez que se hizo una actualización al texto fue en 2007 durante la Asamblea General de ICOM en Viena. Sin embargo, la definición no había sufrido cambios significativos desde la conferencia de 1974. “En esta nueva definición se destaca que el museo, además de “abierto al público”, es “accesible e inclusivo”, con el objetivo declarado de facilitar “la diversidad y la sostenibilidad”. Para el nuevo museo, el “patrimonio material e inmaterial” es “recopilado”, no “adquirido”; “interpretado”, no “explicado” o “comunicado”. La razón de ser del museo se formula como “reflexión e intercambio de conocimientos” sobre “estudio”. Cada uno de estos cambios sutiles indica que el mundo de los museos se está moviendo hacia un modelo en el que ocupa un nodo en una red más nivelada de personas e instituciones en lugar de una posición neutral de autoridad y significado privilegiados”, escribió Liu.

El nuevo texto determina legalmente la definición que los gobiernos nacionales usas para estas instituciones alrededor del mundo, lo cual influencia la forma en la que estos son percibidos y, en ocasiones, reciben sus fondos. “Esta nueva definición está alineada con algunos de los principales cambios en el papel de los museos, reconociendo la importancia de la inclusión, la participación comunitaria y la sostenibilidad. Durante la Asamblea General Ordinaria se elegirá un nuevo Presidente y Junta Ejecutiva. La nueva gobernanza se reunirá a su debido tiempo para establecer los próximos pasos para la implementación y adopción de la nueva definición, en colaboración con el Comité del ICOM para la Definición de Museo, ICOM Define. Al igual que con el proceso de revisión, la inclusión, la transparencia y la participación permanecerán en el corazón de esta nueva etapa”, aclaró la organización en un comunicado.

La adopción de esta nueva definición marca el final de un proceso participativo de 18 meses en el que se reunieron 20 miembros de ICOM Define y 120 comités nacionales, y que, además, propone una nueva versión frente al intento fallido de 2019 en la conferencia de Kyoto donde la definición propuesta fue rechazada por los representantes de Francia, Italia, España, Alemania, Canadá y Rusia, bajo el argumento de tintes políticos en el texto.

