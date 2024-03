El director de cine Asghar Farhadi será invitado internacional del FICCI

Asghar Farhadi durante el Festival Internacional de Cine de Estocolmo el 9 de noviembre de 2018. Foto: Archivo Part

El cineasta iraní Asghar Farhadi será uno de los invitados internacionales del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), así lo anunció este martes 5 de marzo la organización. El director de cine tendrá un tributo por su carrera en el audiovisual por parte del festival, que se llevará a cabo entre el 16 y el 21 de abril. “Ha creado una cinematografía que reflexiona sobre la condición humana a partir de su sensibilidad para capturar situaciones y personajes en contextos adversos a través de historias cotidianas”, se lee en un comunicado del FICCI, el festival de cine más importante de Colombia.

“Desde sus primeros pasos en la industria del cine demostró un talento excepcional que lo ubica como uno de los cineastas más destacados de su generación y del cine contemporáneo, recibiendo en dos ocasiones el premio de la academia a mejor película de habla no inglesa”, se agrega. Farhadi comenzó su carrera como director en 1998, desde entonces ha hecho parte de algunos de los eventos más importantes del cine, entre los que se cuentan los festivales de Cannes y Berlín.

“En el FICCI 63, rendimos tributo y celebramos la genialidad de Asghar Farhadi, reconocido director de cine y guionista iraní, visionario indiscutible del cine internacional”, escribió el festival en su cuenta de Instagram. “Asghar Farhadi es un director y storyteller sobresaliente, consagrado como uno de los cineastas más reconocidos del mundo, maestro del desarrollo de personajes. Es un cineasta que crea empatía con su audiencia, una importante contribución al mundo en que vivimos. Su visión intuitiva y sentido del arte envían poderosos mensajes a través de las películas que ha construido en su trayectoria cinematográfica”, asegura Ansgar Vogt, Director Artístico del FICCI.

En el marco del FICCI se proyectarán las siguientes películas como tributo a su carrera y filmografía:

“A propósito de Elly” (2009), una película sobre Ahmad, un hombre iraní que vive en Alemania y regresa a su país natal de vacaciones. En este viaje al mar Caspio su pasado entra en tensión con el presente al conocer a Elly, la maestra de su hija que desaparece misteriosamente, desencadenando sospechas e intriga entre el grupo de amigos.

“Una separación” (2011), narra la historia del matrimonio de Nader y Simin, una pareja que decide tramitar su divorcio, ya que Simin desea abandonar Irán en busca de una vida mejor. Nader, por otro lado, además de decidir quedarse, contrata a una joven religiosa para que cuide a su padre que sufre de Alzheimer. Esta premisa da pie a un conflicto de grandes dimensiones que a partir de silencios y frustraciones generacionales deja ver la fragilidad del matrimonio, pero también las grietas de un sistema social y político en Irán a principios de la década pasada.

Películas de Asghar Farhadi

El director, nativo de Irán, ha dirigido once proyectos cinematográficos, el primero de estos fue “Dancing in the dust (Raghs dar ghobar)” (2003). Pero fue más adelanto que el cineasta comenzó a ganar renombre en el cine internacional. “Una separación” (2011) lo llevó a ganar el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) y le dio una nominación al premio Óscar en la categoría de Mejor guion original, además la cinta se llevó el galardón de Mejor película internacional.

Más adelante, con la película “El pasado” (2013), se presentó en el Festival de Cine de Cannes. Otras cintas como “El viajante” (2016), “Todos lo saben” (2018) y “Un héroe” (2021) también lo llevaron a participar nuevamente en los festivales de cine más conocidos y relevantes.