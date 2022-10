El esrilanqués Shehan Karunatilaka recibe el premio Booker de literatura

La lista de finalistas de este año incluye a NoViolet Bulawayo ('Glory'), Percival Everett ('The Trees'), Alan Garner ('Treacle Walker'), Shehan Karunatilaka ('The Seven Moons of Maali Almeida'), Claire Keegan ('Small Things Like Estos') y Elizabeth Strout ('¡Oh, William!'). El Premio Booker es el premio más prestigioso para ficción en inglés publicado en el Reino Unido e Irlanda. (Irlanda, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TIM IRELAND

Foto: EFE - TIM IRELAND